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12:31 (мск), источник: РБК

Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента

Источники агентства рассказали о скрытой борьбе за назначение нового главы правительства. Bloomberg отмечает, что выбор премьер-министра может стать сигналом о выборе преемника Путина.

Источник: РИА "Новости"
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После победы на президентских выборах 2018 года Владимир Путин (об участии действующего главы государства в выборах пока не объявлено. — РБК) должен будет распустить правительство и предложить парламенту нового кандидата на пост премьер-министра, сделанный президентом выбор укажет на того, кто, по его мнению, должен будет впоследствии стать его преемником, говорится в статье Bloomberg.

По данным источников агентства в ближайшем окружении Путина, приближение выборов спровоцировало оживление лоббистов, выступающих за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева более сильным управленцем, который сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».

Возможными кандидатами на пост премьер-министра источники называют председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По данным Bloomberg, видные представители бизнеса и их союзники в правящих кругах уже начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года.

Положение осложняется тем, что сам Путин о своем выборе пока не сообщил.

На протяжении 17 лет он, как отмечает Bloomberg, сталкивал различные группы во власти, в том числе «силовиков», выступающих за так называемый «экономический национализм», и сторонников смягчения государственного контроля вроде Медведева и его союзника, бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

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Возбужденное против Улюкаева дело по обвинению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина (министра арестовали 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» после чего Путин уволил его в связи с утратой доверия) эксперты Bloomberg считают еще одним свидетельством обострения политической борьбы. При этом сразу два источника Bloomberg сообщили, что именно Путин поддержал (или даже инициировал) публичное оглашение в суде записи разговора Улюкаева с Сечиным, которым главы «Роснефти» остался крайне недоволен.

«Когда конфликт между главой крупной государственной компании и ключевым министром разрешается путем операции с подсадной уткой, а затем в суде, вы знаете, что существует серьезный кризис», — пояснил Bloomberg политолог Евгений Минченко.

В статье Bloomberg отмечается, что силовики в настоящее время находятся в более выгодном положении, однако сейчас все ждут, чем закончится суд над Улюкаевым, так как этот вердикт может стать намеком на дальнейшие намерения президента.

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