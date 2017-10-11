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11:58 (мск), источник: СуперОмск

Казахстанский предприниматель вернулся в Россию и хочет стать мэром Омска

Комиссия по выборам мэра Омска продолжает принимать заявки от желающих попробовать свои силы в должности градоначальника.

Так, по состоянию на 11 октября документы подало 3 человека. Первым заявился Мухаметкали Хасанов, о планах которого «СуперОмск» сообщал ранее.

Второй в списке Самат Шарипов. Известно, что претендент на кресло мэра ранее закончился омскую академию МВД. В органах работал следователем, а после ударился в бизнес. Предпринимательскую деятельность он вел в Казахстане, а после вернулся обратно в Россию, где работает директором по продажам в одной из фирм.

Третий в списке — Сергей Хазин. Соискатель окончил Омский государственный технический университет. Сейчас деятельность Хазина связана с добывающей отраслью.

Ожидается, что выборы мэры Омска пройдут 17 ноября 2017 года. Градоначальника через процедуру голосования изберут депутаты омского горсовета. Документы от соискателей для регистрации в качестве кандидатов принимаются до 31 октября.

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