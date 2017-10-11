Казахстанский предприниматель вернулся в Россию и хочет стать мэром Омска

Второй в списке Самат Шарипов. Известно, что претендент на кресло мэра ранее закончился омскую академию МВД. В органах работал следователем, а после ударился в бизнес. Предпринимательскую деятельность он вел в Казахстане, а после вернулся обратно в Россию, где работает директором по продажам в одной из фирм.