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12:02 (мск), источник: Om1.ru

Омская прокуратура проверит 38 школ города

На «горячую линию» поступило 45 жалоб от родителей и законных представителей школьников и воспитанников детского сада.

В конце лета, 29 августа, заместитель прокурора Денис Кудряхов и старший помощник прокурора города Омска Ольга Арефьева провели «горячую линию». Омичи могли сообщить о различных незаконных поборах денежных средств в образовательных учреждениях.

За все время проведения «горячей линии» в прокуратуру поступило 45 обращений в отношении 38 учреждений образования города Омска.

Пресс-служба Прокуратуры города Омска:

— Заявители затронули вопросы взимания денежных средств на содержание и охрану зданий образовательных учреждений, приобретение учебных пособий, классных журналов, материально-технического оборудования, некачественного питания и др.

Проверка пройдет по каждому обращению. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

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