Омская прокуратура проверит 38 школ города
На «горячую линию» поступило 45 жалоб от родителей и законных представителей школьников и воспитанников детского сада.
На «горячую линию» поступило 45 жалоб от родителей и законных представителей школьников и воспитанников детского сада.
В конце лета, 29 августа, заместитель прокурора Денис Кудряхов и старший помощник прокурора города Омска Ольга Арефьева провели «горячую линию». Омичи могли сообщить о различных незаконных поборах денежных средств в образовательных учреждениях.
За все время проведения «горячей линии» в прокуратуру поступило 45 обращений в отношении 38 учреждений образования города Омска.
— Заявители затронули вопросы взимания денежных средств на содержание и охрану зданий образовательных учреждений, приобретение учебных пособий, классных журналов,
Проверка пройдет по каждому обращению. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.