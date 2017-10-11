Дальневосточный кооперативный гектар поддерживают в Минвостокразвития

Источник: Reuters

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) подготовило ряд проектов для развития сельхозкооперации на «дальневосточных гектарах». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

— Около трети получателей «дальневосточных гектаров» планируют открывать сельскохозяйственную деятельность на своих земельных участках. Причем каждая десятая заявка по программе «Дальневосточный гектар» подается в коллективной форме. Граждане видят возможность получения дополнительной прибыли от кооперации по освоению земли на Дальнем Востоке, — рассказала руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария Полякова. Для кооператоров агентство будет проводить обучающие мероприятия, вебинары, консультации экспертов, разработает специальные методические пособия и откроют Центр поддержки кооперации на «дальневосточных гектарах».