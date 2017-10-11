Дальневосточный кооперативный гектар поддерживают в Минвостокразвития
Для коллективных хозяйств разрабатываются методические пособия и готовятся обучающие семинары.
Для коллективных хозяйств разрабатываются методические пособия и готовятся обучающие семинары.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) подготовило ряд проектов для развития сельхозкооперации на «дальневосточных гектарах». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
— Около трети получателей «дальневосточных гектаров» планируют открывать сельскохозяйственную деятельность на своих земельных участках. Причем каждая десятая заявка по программе «Дальневосточный гектар» подается в коллективной форме. Граждане видят возможность получения дополнительной прибыли от кооперации по освоению земли на Дальнем Востоке, — рассказала руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария Полякова. Для кооператоров агентство будет проводить обучающие мероприятия, вебинары, консультации экспертов, разработает специальные методические пособия и откроют Центр поддержки кооперации на «дальневосточных гектарах».
В тоже время Хабаровский край стал одним из пилотных регионов, где федеральное министерство сельского хозяйства планирует создавать