Бурматов возглавил комитет Госдумы по экологии
МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Государственная Дума утвердила депутата от Челябинской области Владимира Бурматова в должности председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, сообщает
МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Государственная Дума утвердила депутата от Челябинской области Владимира Бурматова в должности председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, сообщает
При этом Владимир Бурматов сохранит свою должность в президиуме генсовета «Единой России», но покинет комитет по регламенту и организации работы Государственной Думы.
«После назначения Бурматова на должность председателя комитета по экологии наш регион получает принципиально новый уровень коммуникации с федеральными законодателями. Для нас это очень актуально. Экологическая тематика для Челябинской области — один из приоритетов», — отметил
Владимир Бурматов отметил, что приоритетным направлением работы комитета на ближайшее время станут планирование бюджета госпрограммы «Охрана окружающей среды на 2012−2020 годы» и осуществление парламентского контроля за реформой в сфере обращения с отходами и рекультивацией свалок.