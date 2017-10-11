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12:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бурматов возглавил комитет Госдумы по экологии

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Государственная Дума утвердила депутата от Челябинской области Владимира Бурматова в должности председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, сообщает пресс-секретарь парламентария.

При этом Владимир Бурматов сохранит свою должность в президиуме генсовета «Единой России», но покинет комитет по регламенту и организации работы Государственной Думы.

«После назначения Бурматова на должность председателя комитета по экологии наш регион получает принципиально новый уровень коммуникации с федеральными законодателями. Для нас это очень актуально. Экологическая тематика для Челябинской области — один из приоритетов», — отметил вице-губернатор Челябинской области Олег Климов, курирующий экологические вопросы.

Владимир Бурматов отметил, что приоритетным направлением работы комитета на ближайшее время станут планирование бюджета госпрограммы «Охрана окружающей среды на 2012−2020 годы» и осуществление парламентского контроля за реформой в сфере обращения с отходами и рекультивацией свалок.

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