Бурматов возглавил комитет Госдумы по экологии

При этом Владимир Бурматов сохранит свою должность в президиуме генсовета «Единой России», но покинет комитет по регламенту и организации работы Государственной Думы.

«После назначения Бурматова на должность председателя комитета по экологии наш регион получает принципиально новый уровень коммуникации с федеральными законодателями. Для нас это очень актуально. Экологическая тематика для Челябинской области — один из приоритетов», — отметил вице-губернатор Челябинской области Олег Климов, курирующий экологические вопросы.