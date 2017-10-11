Новосибирская область не обойдется без ГЧП в дорожном строительстве
Власти региона пригласили частный бизнес в дорожные проекты.
Власти региона пригласили частный бизнес в дорожные проекты.
Власти Новосибирской области приглашают бизнес принять участие в проектах
Заместитель министра выступил на межрегиональной
«Чтобы поддержать в нормальном состоянии дорожные сети, нам требуются немалые затраты. По нашей методике, не менее 10% должны ежегодно ремонтироваться капитальным ремонтом. Это 1−1,2 тыс. км дорог. Мы же делаем 40−50. Можно понять, сколько нам потребуется времени, чтобы построить дороги и содержать так, чтобы они отвечали потребительским свойствам. При таком раскладе нам потребуется тысяча лет, чтобы привести дороги в порядок», — описал глубину проблемы Евгений Раков.
Двухдневный форум открылся в Новосибирске сегодня. Организаторами конференции являются правительство Новосибирской области, Ассоциация юристов России и юридическая компания «Юсконсалт».