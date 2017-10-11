Новосибирская область не обойдется без ГЧП в дорожном строительстве

Заместитель министра выступил на межрегиональной бизнес-практической конференции «ГЧП. Просто о сложном». По данным новосибирского минтранса, в регионе 12 тыс. км дорог, из которых только 2 тыс. км покрыты асфальтом.

«Чтобы поддержать в нормальном состоянии дорожные сети, нам требуются немалые затраты. По нашей методике, не менее 10% должны ежегодно ремонтироваться капитальным ремонтом. Это 1−1,2 тыс. км дорог. Мы же делаем 40−50. Можно понять, сколько нам потребуется времени, чтобы построить дороги и содержать так, чтобы они отвечали потребительским свойствам. При таком раскладе нам потребуется тысяча лет, чтобы привести дороги в порядок», — описал глубину проблемы Евгений Раков.