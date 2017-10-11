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12:59 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников приказал освободить государственные земли

Постановление об освобождении от незаконных объектов земельных участков, находящихся в государственной собственности, подписал 11 октября исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Областные чиновники приступили к выявлению незаконно размещенных объектов.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Участки на государственных землях Новосибирской области будут освобождены от незаконных объектов. В течение 40 дней с момента уведомления владельцы незаконно размещенных на государственных землях региона объектов должны будут освободить эти участки. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области подписал врио губернатора Андрей Травников 11 октября.

«Постановлением установлен порядок, который регламентирует действия по освобождению земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, речь идет о выявлении объектов, их демонтаже, перемещении демонтированных объектов и их возврате владельцам. Согласно документу, выявление незаконно размещенного объекта осуществляется департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области.

При наличии сведений о собственнике незаконного объекта составляется акт, далее в течение пяти рабочих дней на объекте размещается сообщение о необходимости освободить земельный участок от незаконно размещенного объекта в течение 40 дней. По истечении этого времени в пятидневный срок будет приниматься решение о демонтаже объекта. Демонтированный объект может быть возвращен собственнику по заявлению.

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