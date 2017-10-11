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13:10 (мск), источник: Podrobno.uz

Президент Татарстана поделился впечатлениями от встречи с Шавкатом Мирзиёевым

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Руководитель Татарстана Рустам Минниханов назвал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева очень динамичным и открытым человек. Такое заявление он сделал накануне журналистами по итогам переговоров с заместителем премьер-министра Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым.

Источник: Podrobno.uz

10 октября в Казане состоялась встреча Минниханова и Ибрагимова на который расмотрены реализация совместных проектов в экономической сфере и другие направления сотрудничества.

«Много сделано в стране (в Узбекистане — прим.), чтобы сохранить свою историю, культуру, очень высокий уровень и большой порядок. Качество жизни — многое в стране делается. Президент, который приступил, он очень динамичный, очень опытный человек, очень приятный, нацелен на дружбу с Российской Федерацией», — сказал Минниханов о своем недавнем визите в Ташкент.

По его словам, Татарстан должен активно показать, как нужно работать в Узбекистане. Стороны должны идти на более глубокую интеграцию и для этого есть все возможности, заметил президент Татарстана.

«Я особо хотел бы поблагодарить президента Узбекистана за ту динамику, за открытость. По динамике он намного динамичнее нас. Нам надо соответствовать тем стандартам, которые он ставит. Хотел бы, чтобы наши визиты носили конструктивный характер. После обмена любезностями мы должны перейти к конкретным проектам», — сказал Минниханов.

«Думаю, что направлений для работы очень много. В течение 15−20 дней мы должны определить те проекты, которые должны реализовать», — добавил он.

Ранее сообщалось, президент Татарстана Рустам Минниханов 24—25 сентября совершил официальный визит в Узбекистан. В ходе своей поездки он принял участие в совместном бизнес-форуме представителей деловых кругов Узбекистана и Татарстана, а также провел переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым и членами правительства.

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