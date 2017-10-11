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12:49 (мск), источник: Фонтанка

Спикер ЗакСа потребовал «разобраться» с главным архитектором Петербурга

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров 11 октября раскритиковал главу комитета по градостроительству и архитектуре — главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева, а также других чиновников города.

Резкие слова в их адрес прозвучали в ходе обсуждения законопроекта о зелёных насаждениях общего пользования.

Документ, разработанный в Смольном, утвердили в среду в городском парламенте в первом чтении.

В проекте уточняются сведения о зеленых насаждениях по итогам проводившейся два года инвентаризации. В перечень предложено включить пятнадцать новых территорий ЗНОП площадью 14,5 гектара. Скорректированы границы 57 территорий зеленых насаждений. 10 из них назначены к исключению из перечня, при этом 9 окажутся в списке зеленых насаждений местного значения.

Первую критику депутатов вызвало лишение статуса зелёных насаждений парка рядом с Суздальскими озерами в Выборгском районе ради устройства там велодорожки и лыжной трассы.

Как заявил яблочник Михаил Амосов, для строительства спортивных сооружений не нужно лишать зону охранного статуса.

Затем справедливоросс Надежда Тихонова отметила, что сквер в Красногвардейском районе хотят лишать статуса из-за строительства коллектора.

А единоросс Сергей Никешин отметил, что ранее, на комиссии по городскому хозяйству городского парламента, чиновники не смогли предоставить внятные аргументы в пользу изменения статуса ряда парков.

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Но с самой резкой речью выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. «Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость», — заявил он, добавив, что направил письмо губернатору с просьбой «разобраться» с главой КГА Владимиром Григорьевым.

Причиной критики Макарова стала ситуация на Ропшинской, 10. Там, несмотря на протесты районных властей, застройщик снес старое малоэтажное здание и начал строительство нового многоэтажного дома, получив «добро» на это от городских чиновников. При этом новая постройка частично залезает на территорию сквера.

Мерзость нельзя допускать, исторические здания нельзя трогать.
Вячеслав Макаров
Спикер ЗакСа

После чего поручил депутатам городского парламента провести собственную инвентаризацию зелёных насаждений в своих районах.

«Я встречался с застройщиками, с жителями, проектировщиками. Ни одного человека я не нашёл, который бы отозвался хорошо о нашем главном архитекторе», — добавил Макаров, объяснив свою просьбу к губернатору проверить деятельность Григорьева. Он подчеркнул, что не даст некому «Шелест строю» застроить участок на Ропшинской. «Ничего личного», — заключил он.

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