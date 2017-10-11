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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий депутат о визите в Крым: ФРГ одобряет связи между общественниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Правительство Германии поддерживает контакты между общественными организациями разных стран, но напоминает о санкциях ЕС против Крыма, заявил в Симферополе немецкий депутат Андреас Мауэр, процитировав официальный ответ немецкого кабмина.

Источник: РИА "Новости"

Депутат немецкого региона Оснабрюк Андреас Мауэр прибыл в Крым вместе с делегатами из Норвегии, это уже его шестой визит на полуостров после 2014 года. В ходе встречи с руководством крымского парламента в среду Мауэр сообщил, что ранее запросил у правительства Германии официальное мнение властей о неполитических контактах людей разных стран.

«Ответ пришел на семи страницах. Я политик и не буду семь страниц зачитывать, но первое предложение я зачитаю. Правительство Германии поддерживает контакты народной дипломатии между общественными организациями, приветствует работу между городами-побратимами»
Мауэр

Он отметил, что правительство Германии не могло иначе ответить на вопрос о возможности общения людей и принципе народной дипломатии. Тем не менее далее, по словам Мауэра, в ответе власти Германии сделали акцент на режим санкций, который введен в отношении Крыма со стороны стран ЕС.

Мауэр также сообщил, что организация народной дипломатии, которую он возглавляет, сейчас проходит официальную регистрацию в Германии. В Норвегии аналогичная организация уже успешно прошла процедуру. «В основании этой работы лежит сотрудничество народов России, Германии, Европы, чтобы мы сотрудничали не только на политическом уровне, но и на общественном», — сказал Мауэр.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Евросоюз в июне 2014 года ввел санкции против Крыма. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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