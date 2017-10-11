Чешский премьер раскритиковал президента из-за его заявления о Крыме

Во вторник Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине приведут к войне в Европе.

Он подчеркнул, что присоединение полуострова к России — это свершившийся факт.

«Если будет диалог между Россией и Украиной, я — это моя точка зрения — считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа», — сказал чешский президент.

Как ответили в России

В правительстве полуострова заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, российский статус не может ставиться под сомнение.

По словам главы госкомитета правительства Заура Смирнова, желание крымчан жить в составе своей исторической родины — России, недопустимо измерять никакими материальными выгодами.

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«Это свершившийся, закономерный исторический процесс с которым обязаны считаться все уважающие себя страны мира», — подчеркнул он.

В Совфеде также прокомментировали идею Земана о компенсации за Крым.

Сенатор Андрей Климов напомнил, что полуостров стал частью России в соответствии с принципами международного права и по воле населения полуострова, выраженной на референдуме.

«Так может дойти до того, что Калининградская область кому-то не понравится, потом кто-то по Сахалину начнёт вопросы задавать и так далее», — сказал он.

По его словам, единственный выход для Украины заключается в том, чтобы «признать объективную реальность» и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

В нижней палате парламента также отреагировали на заявления чешского президента.

По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, Крым не предмет торга или сделки.

«Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать.

Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет, — заявил он.

Депутат напомнил, что воссоединение полуострова с Россией произошло на основе прямого волеизъявления его народа, «а не путем купли-продажи».

Его заместитель Дмитрий Новиков заявил, что постановка вопроса о том, что Киев мог бы попытаться добиться от Москвы компенсации за Крым, странная.

«Тема закрыта. Крым является частью России. Это результат не какой-то там оккупации, не результат какой-то аннексии, это результат волеизъявления крымских граждан, где проживает преимущественно русское население, поэтому говорить что-то о долгах России… с кого брать эти деньги? С жителей Крыма за то, что они так проголосовали?», — сказал депутат.

Он добавил, что, по его мнению, Земан «довольно взвешенный политики», и если он делает такие заявления, то они делаются, «либо от недостатка информации, либо в силу определенной конъюнктуры».

Как отреагировали на Украине

МИД Украины назвал идею Земана неприемлемой. «Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом», — говорится в заявлении ведомства.

На сайте министерства сказано, что подобное предложение недопустимо для современной Европы.

В Раде назвали предложение Земана «чудовищным».

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко написала в Facebook, что Киев «не будет торговать своими честью и достоинством».

Она отметила, что ее огорчили аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана.

«То, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент, — не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против РФ, сколько желающих их снять», — заявила Геращенко.

С ней согласен заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» в Раде, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. По его словам, Украина всеми дипломатическими средствами и способами обязана отреагировать на «недопустимые» и «чудовищные» заявления президента Чехии.

«Он сказал это не за рюмкой чая, а на важнейшей европейской площадке», — написал Гончаренко в Facebook.

В свою очередь, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook, что Крым не продается.

«Раскол Запада»

Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин не видит правовых оснований для выплаты компенсаций Украине.

«Потому что здесь либо договор должен быть, нормы договора. Это должны мы с ними заключить соглашение, тогда этот вопрос будет урегулирован», — пояснил юрист.

По его словам, «предмет договора, который подвержен политической конъюнктуре, имеет слабую перспективу на то, что его заключат».

Еще одна сложность заключается в том, что очень сложно оценить реальный ущерб, который понесла Украина, отметил он.

«Утрата суверенитета над территорией — это политический ущерб. А политический ущерб, как правило, урегулируется политическими средствами» Капустин

Наконец, считает юрист, Россия вообще не может пойти на такую компенсацию, потому что исходит из того, что Крым присоединился по свободному решению своих избирателей.

Поэтому идея чешского президента — это «такое прекрасное предложение, которое делается, чтобы найти какой-то паллиатив (временное решение, — ред.), чтобы одни не обиделись и вторые были согласны», заключил Капустин.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что ценит заявление президента Чехии, но считает его предложение о выплате компенсации за Крым неприемлемым.

«Разговор о компенсации — это довольно странно, потому что волеизъявление большинства жителей Крыма было направлено именно на то, чтобы воссоединиться со своей родиной — с Российской Федерацией», — сказал он.

По его словам, существует масса территориальных споров, которые до сих пор не урегулированы. Безпалько предложил поднять вопрос о компенсациях для Сербии со стороны Евросоюза, «который фактически принимал участие в отторжении Косово, и со стороны США, которые осуществляли непосредственную военную операцию».

Политолог, публицист Леонид Крутаков прокомментировал разницу во мнениях чешских политиков.

«Разноголосица, которую мы услышали из Чехии, когда президент и премьер высказывают прямо противоположные мнения по отношению к Крыму и России, неудивительна», — отметил он.

По его мнению, расколота не Чехия — расколот весь Запад.