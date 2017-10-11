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15:17 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук: Машков не сможет участвовать в конкурсе по выбору главы Калининграда из-за возраста

Новый и.о. заместителя главы горадминистрации Владимир Машков не сможет подать документы на участие в конкурсе по выбору главы Калининграда из-за своего возраста. Об этом в среду, 11 октября, после заседания горсовета, сообщил Александр Ярошук.

Источник: Клопс.ru

«Наверное, не сможет он подать заявку, потому что федеральным законодательством возраст ограничен 65 годами. Конкурс на полтора года не делается, поэтому здесь именно взяли специалиста (на должность и.о. председателя комитета городского хозяйства — Прим. ред.), у которого есть опыт главы города, хоть и не в исполнительной власти. Тем не менее, надеемся, что справится. Здесь нужен человек, который будет разгребать те “авгиевы конюшни”, которые есть», — заявил Ярошук.

При этом градоначальник отметил, что назначение Машкова вице-мэром было его собственной инициативой, а не директивой региональных властей.

«Сам решил. После того как Мельников ушёл, я к губернатору обращался, чтобы он помог мне выбрать человека в комитет ЖКХ из своего правительства. Потому что это такой стратегический комитет, где у нас очень много полномочий и вопросов, но без тесного взаимодействия с правительством они плохо решаются. В местном бюджете нет денег, и всё это делается через региональные программы. Дали человека. Будем смотреть на него. Подойдёт — оставим», — пояснил градоначальник.

На вопрос о том, сможет ли Машков быть главой комитета после достижения 65-летнего возраста, Ярошук ответил отрицательно: «Нет. У нас же есть федеральное законодательство».

Председатель горсовета Андрей Кропоткин сообщил, что не видит препятствий для того, чтобы Машков продолжал работать в горадминистрации после своего юбилея: «А что? У нас люди и в семьдесят лет работают».

Экс-советник губернатора Калининградской области и бывший мэр Новоуральска Владимир Машков был назначен на должность исполняющего обязанности главы комитета городского хозяйства в начале октября 2017 года. В апреле 2018 года ему исполнится 64 года. Ранее глава региона Антон Алиханов заявлял, что Машков вряд ли будет претендовать на пост главы Калининграда.

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