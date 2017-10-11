Ярошук: Машков не сможет участвовать в конкурсе по выбору главы Калининграда из-за возраста
Новый и.о. заместителя главы горадминистрации Владимир Машков не сможет подать документы на участие в конкурсе по выбору главы Калининграда
Новый и.о. заместителя главы горадминистрации Владимир Машков не сможет подать документы на участие в конкурсе по выбору главы Калининграда
«Наверное, не сможет он подать заявку, потому что федеральным законодательством возраст ограничен 65 годами. Конкурс на полтора года не делается, поэтому здесь именно взяли специалиста (на должность и.о. председателя комитета городского хозяйства — Прим. ред.), у которого есть опыт главы города, хоть и не в исполнительной власти. Тем не менее, надеемся, что справится. Здесь нужен человек, который будет разгребать те “авгиевы конюшни”, которые есть», — заявил Ярошук.
При этом градоначальник отметил, что назначение Машкова
«Сам решил. После того как Мельников ушёл, я к губернатору обращался, чтобы он помог мне выбрать человека в комитет ЖКХ из своего правительства. Потому что это такой стратегический комитет, где у нас очень много полномочий и вопросов, но без тесного взаимодействия с правительством они плохо решаются. В местном бюджете нет денег, и всё это делается через региональные программы. Дали человека. Будем смотреть на него. Подойдёт — оставим», — пояснил градоначальник.
На вопрос о том, сможет ли Машков быть главой комитета после достижения 65-летнего возраста, Ярошук ответил отрицательно: «Нет. У нас же есть федеральное законодательство».
Председатель горсовета Андрей Кропоткин сообщил, что не видит препятствий для того, чтобы Машков продолжал работать в горадминистрации после своего юбилея: «А что? У нас люди и в семьдесят лет работают».