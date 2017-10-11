Как обрести независимость и стать суверенным государством

Источник: AP 2017

1 октября в Каталонии состоялся неофициальный референдум по вопросу о независимости этой автономии от Испании и превращении ее в отдельное государство.

10 октября лидер Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, одновременно призвав региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

Эта провинция уже не впервые пытается добиться независимости. Но что нужно для того, чтобы стать независимой страной? Программа Всемирной службы Би-би-си The Inquiry проанализировала опыт недавней истории.

Британцы отмечают бриллиантовый юбилей королевы | Источник: AP 2017

Четыре показателя

«Стать настоящей страной нельзя, если у вас нет своего пива и своей авиалинии», — заявил однажды знаменитый рок-музыкант Фрэнк Заппа.

Но на самом деле специалисты в области международного права выделяют четыре главных фактора, необходимых любому государству.

Это наличие народа, территории, правительства и способности поддерживать отношения с другими странами на основе суверенитета.

Определение народа вызывает массу споров, но можно согласиться, что народ — это постоянное население, которое имеет представление или веру в собственную национальность.

Джеймс Ирвинг, предподаватель международного права в Лондонской школе экономике, считает, что речь идет о наличии некоей идентичности, общих интересов, которые осознаются большинством.

Другим непременным условием является наличие определенной территории, обозначенной границами, на которой установлен суверенитет.

Устойчивое и работоспособное правительство является еще одним критерием государственности, так же как и способность поддерживать отношения с другими государствами.

Таким образом, суверенные государства имеют право вступать как в двусторонние отношения, когда, например, две страны договариваются установить дипломатические отношения или сотрудничать в деле решения общей проблемы, так и в многосторонние отношения, например, в качестве члена ЕС или участника международных соглашений по контролю за климатом.

В основе всего этого лежит понимание, что суверенное государство не зависит и не подчиняется никакому иному государству.

Итак, как же обрести подлинную государственность?

Источник: AP 2017

Признание

Отдельные страны могут признавать друг друга, но все добиваются признания государственности со стороны ООН.

Такое признание приносит неисчислимые блага — защиту со стороны международного права, доступ к займам Всемирного банка и МВФ, контроль над границами и больший доступ к экономическим организациям и механизмам. Плюс к тому возможность заключения торговых соглашений в соответствии с общепринятыми правилами ВТО.

Но может ли страна быть непризнанной ООН и в то же время претендовать на государственность?

«Это старый принцип — если птица ходит как утка и крякает как утка, значит, это утка, — говорит Ребекка Ричардс, преподаватель международных отношений в Кильском университете. — Мы признаем, что такое образование во всем подобно государству, ему не хватает только признания».

Жители Сомалиленда отметили в прошлом году годовщину своего провозглашения независимости | Источник: Reuters

История Сомалиленда прекрасно иллюстрирует этот тезис.

Бывший британский протекторат в восточной Африке просуществовал четыре дня в качестве независимого государства в 1960 году, после чего присоединился к бывшему итальянскому Сомали. Он оставался частью Сомали до падения режима Менгисту в 1991 году.

Затем в одностороннем порядке Сомалиленд объявила независимость.

Там существует на удивление сильное правительство. Оно провело ряд демократических выборов. В стране царит мир и спокойствие, ее экономика быстро растет. То есть там есть практически всё, что должно быть в государстве Ребекка Ричардс Преподаватель международных отношений в Кильском университете

Но при этом Сомалиленд остается никем не признанным, что затрудняет жизнь там.

«Большая часть международной помощи поступает туда не напрямую, а через Сомали. Трудно организовать гуманитарную помощь в отсутствие международных признанных инстанций», — замечает Ричардс.

Доступ к международным рынкам также затруднен из-за отсутствия юридической поддержки.

Валюта Сомалиленд не признается за пределами границ этого образования и поэтому не имеет обменной стоимости.

Юридические барьеры

Президент США Гарри Трумэн рассматривает Устав ООН в Вашингтоне в 1945 году | Источник: AP 2017

Концепция, которая лежит в основе идеи о национальном государстве, — самоопределение. Право на самоопределение было зафиксировано в Уставе ООН в июне 1945 года. Первоначально его рассматривали в качестве инструмента деколонизации.

«Многие тогда думали, что такое право — полезная вещь, — замечает Джеймс Ирвинг, — но уже тогда не было единого мнения о том, что оно реально означает».

Если жители колонии требовали создания собственного государства, принцип самоопределения предоставлял им такое право.

Около трети населения планеты стали гражданами новых государств с 1945 года. Тогда в ООН входило 45 государств, а теперь ООН насчитывает 193 члена.

Но принцип самоопределения содержал в себе скрытый дефект. Многие специалисты по международному праву утверждали, что после обретения колонией независимости все поползновения к сепаратизму или изменению границ должны быть исключены.

Однако принцип самоопределения противоречит этому.

«Как можно совместить эти два принципа — неизменности границ и права народа на определение собственного будущего?», — спрашивает Джеймс Кер-Линдси, профессор Лондонской школы экономики.

Олимпийская сборная Косова выступила на последней Олимпиаде под собственным флагом, хотя полным государственным статусом страна не обладает | Источник: AP 2017

Автономия

Практическим решением этой дилеммы стало предоставление автономии населению района, которое добивается самоопределения, но отказ в предоставлении права на собственную государственность.

Эта дилемма встала во всей своей остроте в Косове.

Когда Югославия распалась в начале 1990-х годов, самой крупной из образовавшихся новых стран стала Сербия. Косово было автономным краем в составе Сербии, где албанское население составляло большинство.

Предоставление Косову независимости привело бы к изменению границ Сербии и нарушило бы принцип территориальной целостности.

«Первой реакцией международного сообщества было решение о том, что Косово должно получить право на внутреннее самоопределение, — говорит Джеймс Кер-Линдси. — То есть, что это часть Сербии, но при этом край не может претендовать на то же право объявить независимость, которым воспользовались другие республики в составе бывшей Югославии».

Поэтому когда косовские албанцы поняли, что мирным путем им независимости не добиться, они подняли восстание Джеймс Кер-Линдси Профессор Лондонской школы экономики

За этим последовал конфликт с Сербией, который завершился только путем военной интервенции НАТО в 1999 году.

Затем в 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило независимость.

Сербия объявила это незаконным и обратилась с иском в Международный суд правосудия ООН, в котором решаются подобные вопросы международного права.

«Вопрос, который был поставлен в суде, звучал так — является ли объявление независимости Косова нарушением международного права?», — продолжает Кер-Линдси. — И суд фактически заявил, что международное право не запрещает жителям территории объявлять независимость.

Но суть вопроса заключалась не столько в международном праве, сколько в признании государственности Косова.

«С тех пор Косово признано более половиной членов ООН, — отмечает доктор Ричардс. — Но оно до сих пор не признается в качестве суверенного государства, потому что этого не признает ООН».

Такое промежуточное состояние означает, что Косово получило некоторые права, которые дает государственность, например, доступ к займам Всемирного банка и МВФ, и к членству в Международном олимпийском комитете.

Влиятельные союзники

Президент Восточного Тимора Тацр Матан Руак встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в 2015 году | Источник: AP 2017

«Территории практически невозможно обрести независимость и стать государством в ситуации, когда влиятельные государства не поддерживают такого стремления», — говорит Милена Стерио, профессор международного права в университете Кливленда в США.

Что требуется для обретения такой поддержки?

Восточный Тимор был португальской колонией до 1960-х годов, когда он был захвачен Индонезией. В годы холодной войны Индонезия была важным союзником США, и поэтому сепаратисты Восточного Тимора не получали американской помощи.

Что теперь будет с результатами референдума в Каталонии? | Источник: AP 2017

И только с окончанием холодной войны в начале 1990-х годов международное сообщество обратило внимание на положение в Восточном Тиморе, так как Запад больше не нуждался в Индонезии как союзнике в холодной войне против коммунизма.

«Западные державы, возмущенные нарушениями прав человека, которые происходили в Восточном Тиморе, изменили свою позицию и практически заявили — вы, жители Восточного Тимора, теперь получили право на самоопределение», — говорит профессор Стерио.

В 1999 году жители Тимора проголосовали за независимость, и Восточный Тимор стал независимым в 2002 году.

Но процесс обретения государственности был омрачен насилием и потребовал политического вмешательства ООН и направления туда международных миротворческих сил.

Ситуация в Испании сильно отличается от этого.

В соответствии с общепринятыми принципами международного права жители Каталонии имеют право на самоопределение, но многие юристы настаивают на том, что это право ограничено самоопределением в рамках автономии, а не независимого государства, в силу права Испании на территориальную целостность.

Так что теперь будет с результатами референдума в Каталонии?

«Я предвижу достижение договоренности, в рамках которой Каталония останется в составе Испании, но степень ее автономии возрастет», — говорит профессор Стерио.

«Интересно при этом, что Испания является одной из западных демократий, не признавших Косово в качестве независимой страны, потому что Испания опасается установления прецедента в этой сфере международного права из-за той угрозы, которую представляет для территориальной целостности Испании Каталония».

И хотя положение с курдами опять же сильно отличается от того, что происходит в Каталонии, в конечном итоге они столкнутся с той же проблемой — отсутствием поддержки со стороны ведущих мировых держав.