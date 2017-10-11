Гордума Екатеринбурга избавится от партий

К следующим выборам в думу Екатеринбурга правила игры могут кардинально поменяться, и закрыть двери представительного органа перед неизвестными избирателю «списочниками». Как передает корреспондент «АиФ-Урал», о возврате к идее перевести думы Екатеринбурга и Нижнего Тагила со смешанной на мажоритарную систему формирования сейчас активно говорят в заксобрании региона, где в ближайшее время ждут соответствующий законопроект.

«Я подобный проект уже разрабатывал и вносил, но так как была необходимость внести некоторые юридические правки, я его отозвал, — рассказал изданию депутат заксобрания Вячеслав Вегнер. — Но это — приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, которое теперь дает больше полномочий муниципалитетам по определению принципа формирования городской думы. Мы, соответственно, должны изменить соответствующие нормы в законах Свердловской области, чтобы Екатеринбург и Нижний Тагил смогли решить, хотят ли они перейти на выборы полностью по одномандатным округам. С думами этот вопрос уже обсуждался, и они поддерживают изменения».

При этом Вегнер подчеркивает, что может быть принято и промежуточное решение, по которому партийные списки не исчезнут полностью, но доля списочников уменьшится до трети или четверти от депутатов, — но это решать будут уже депутаты городских дум. Законопроект, уверен депутат заксобрания, поступит либо от его коллег, либо от губернатора в самое ближайшее время, чтобы в 2018 году выборы прошли уже по новым правилам. Косвенным подтверждением того, что новую схему считают оправданной и в горадминистрации, Вячеслав Вегнер считает заявление чиновников на согласительной комиссии по формированию облбюджета о необходимости выделения средств на дополнительные 31 участок в Екатеринбурге в следующем году. Это, уверен парламентарий, говорит о подготовке к росту объемов работ в избиркомах, который может быть связан именно с увеличением числа одномандатных округов.

Несмотря на то, что принято считать такие изменения выгодными в первую очередь для «единороссов» за счет очевидной разницы в партийных ресурсах, представители оппозиционных политобъединений решили поддержать нововведения.