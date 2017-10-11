Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немецкие СМИ рассказали почему российские С-400 покупает весь мир
7 полезных осенних продуктов
Порошенко отреагировал на предложение «продать» Крым России
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым
Президент Туркмении подарил Путину алабая
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Цискаридзе после скандала: Можешь собирать вещи - СМИ
Польская полиция сутки издевались над украинкой
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ: Николай Басков заявил о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Михаил Задорнов высказался о слухах СМИ о его болезни
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
13:18 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Гордума Екатеринбурга избавится от партий

Депутаты заксобрания готовят Екатеринбургу с Нижним Тагилом предвыборную революцию.

К следующим выборам в думу Екатеринбурга правила игры могут кардинально поменяться, и закрыть двери представительного органа перед неизвестными избирателю «списочниками». Как передает корреспондент «АиФ-Урал», о возврате к идее перевести думы Екатеринбурга и Нижнего Тагила со смешанной на мажоритарную систему формирования сейчас активно говорят в заксобрании региона, где в ближайшее время ждут соответствующий законопроект.

«Я подобный проект уже разрабатывал и вносил, но так как была необходимость внести некоторые юридические правки, я его отозвал, — рассказал изданию депутат заксобрания Вячеслав Вегнер. — Но это — приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, которое теперь дает больше полномочий муниципалитетам по определению принципа формирования городской думы. Мы, соответственно, должны изменить соответствующие нормы в законах Свердловской области, чтобы Екатеринбург и Нижний Тагил смогли решить, хотят ли они перейти на выборы полностью по одномандатным округам. С думами этот вопрос уже обсуждался, и они поддерживают изменения».

При этом Вегнер подчеркивает, что может быть принято и промежуточное решение, по которому партийные списки не исчезнут полностью, но доля списочников уменьшится до трети или четверти от депутатов, — но это решать будут уже депутаты городских дум. Законопроект, уверен депутат заксобрания, поступит либо от его коллег, либо от губернатора в самое ближайшее время, чтобы в 2018 году выборы прошли уже по новым правилам. Косвенным подтверждением того, что новую схему считают оправданной и в горадминистрации, Вячеслав Вегнер считает заявление чиновников на согласительной комиссии по формированию облбюджета о необходимости выделения средств на дополнительные 31 участок в Екатеринбурге в следующем году. Это, уверен парламентарий, говорит о подготовке к росту объемов работ в избиркомах, который может быть связан именно с увеличением числа одномандатных округов.

Несмотря на то, что принято считать такие изменения выгодными в первую очередь для «единороссов» за счет очевидной разницы в партийных ресурсах, представители оппозиционных политобъединений решили поддержать нововведения.

«Я считаю, что подобную систему вообще необходимо распространять на все думы. Избиратель должен знать, за кого именно голосует. Именно по спискам обычно и проходят всякие “темные лошадки”, от которых потом никакой пользы», — считает депутат гордумы Екатеринбурга от «Партии пенсионеров» Олег Хабибуллин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Картошка на зиму: самые вкусные долгохранящиеся сорта
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь