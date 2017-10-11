Борис Дубровский остается в ТОП-30 влиятельных губернаторов России по итогам сентября 2017 года — с баллом 5,45 глава Челябинской области занимает 26-ю строчку рейтинга, составленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По оценке экспертов, южноуральский губернатор вошел в группу глав регионов, имеющих сильное влияние, и близко к позициям руководителей с очень сильным влиянием.

Рейтинг бессменно возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров, а перестановки в ТОПе объясняются массовыми сентябрьскими отставками губернаторов.

«Главным трендом месяца становится укрепление позиций вновь избранных глав регионов, победивших на выборах в сентябре. Одна из сопутствующих тенденций — ослабление позиций ряда действующих губернаторов, которых может затронуть новая волна ротации», — говорится в сообщении АПЭК.

Отставки Дубровского эксперты в ближайшее время не ждут: относительно августовского рейтинга его позиция изменилась всего на один пункт, а в течение полугода он занимает место в лидирующей трети рейтинга, что, по словам экспертов, свидетельствует о сохранении стабильной ситуации в области.