Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топите дровами: соцсети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
«Прокол»: СМИ о сообщении про смерть Хворостовского
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
В самолете, летевшем из Москвы, дебошир ударил стюардессу в лицо
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Цискаридзе после скандала: Можешь собирать вещи - СМИ
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Михаил Задорнов высказался о слухах СМИ о его болезни
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14:00 (мск), источник: Pro Город Самара

Глава Самары оценил ход работ по капитальному ремонту ДК «Нефтяник»

В среду, 11 октября Глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание в доме культуры «Нефтяник», в котором сейчас ведутся работы по капитальному ремонту.

Источник: Pro Город Самара

Напомним, обновление главного учреждения культуры Куйбышевского района проводится на основе частно-государственного партнерства. Они начались в прошлом году.

В первую очередь подрядчик привел в порядок фасад здания, заменил кровлю. Кроме того, были проведены работы по гидроизоляции балкона и подвала, замене систем отопления, вентиляции, электрики, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

На настоящий момент завершены работы по внутренней отделке помещений, расположенных на втором, третьем и четвертом этаже, обновлению кресел. Специалисты приступили к циклевке пола в зрительном зале, обновлению сцены. После ремонта на ней будет установлен новый занавес.

Также в ближайшее время планируется приобретение подъемного оборудования для маломобильных граждан.

Осмотрев объект, Олег Фурсов высказал ряд замечаний по качеству отделочных работ и благоустройству прилегающей территории. Он поручил ускорить темпы работ как по ремонту сцены, так и в целом по всему объекту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь