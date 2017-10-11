Глава Самары оценил ход работ по капитальному ремонту ДК «Нефтяник»

Источник: Pro Город Самара

Напомним, обновление главного учреждения культуры Куйбышевского района проводится на основе частно-государственного партнерства. Они начались в прошлом году.

В первую очередь подрядчик привел в порядок фасад здания, заменил кровлю. Кроме того, были проведены работы по гидроизоляции балкона и подвала, замене систем отопления, вентиляции, электрики, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

На настоящий момент завершены работы по внутренней отделке помещений, расположенных на втором, третьем и четвертом этаже, обновлению кресел. Специалисты приступили к циклевке пола в зрительном зале, обновлению сцены. После ремонта на ней будет установлен новый занавес.

Также в ближайшее время планируется приобретение подъемного оборудования для маломобильных граждан.