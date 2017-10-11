Глава Самары оценил ход работ по капитальному ремонту ДК «Нефтяник»
В среду, 11 октября Глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание в доме культуры «Нефтяник», в котором сейчас ведутся работы по капитальному ремонту.
В среду, 11 октября Глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание в доме культуры «Нефтяник», в котором сейчас ведутся работы по капитальному ремонту.
Напомним, обновление главного учреждения культуры Куйбышевского района проводится на основе
В первую очередь подрядчик привел в порядок фасад здания, заменил кровлю. Кроме того, были проведены работы по гидроизоляции балкона и подвала, замене систем отопления, вентиляции, электрики, водоснабжения, канализации и пожаротушения.
На настоящий момент завершены работы по внутренней отделке помещений, расположенных на втором, третьем и четвертом этаже, обновлению кресел. Специалисты приступили к циклевке пола в зрительном зале, обновлению сцены. После ремонта на ней будет установлен новый занавес.
Также в ближайшее время планируется приобретение подъемного оборудования для маломобильных граждан.
Осмотрев объект, Олег Фурсов высказал ряд замечаний по качеству отделочных работ и благоустройству прилегающей территории. Он поручил ускорить темпы работ как по ремонту сцены, так и в целом по всему объекту.