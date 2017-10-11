Испания решила приостановить самоуправление Каталонии

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Если автономия высказалась за отделение от Испании, Мадрид намерен задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления.

«Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам», — добавил он.

По его словам, ответ Женералитата определит решение, которое правительство примет в ближайшие дни.

Накануне глава Женералитата Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии. Он заявил, что итоги референдума, который прошел первого октября, дают право объявить о создании самостоятельного государства. При этом он предложил приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом.