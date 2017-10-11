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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Испания решила приостановить самоуправление Каталонии

МАДРИД, 11 окт — РИА Новости. Правительство Испании потребовало от властей Каталонии объяснить, провозгласили ли они независимость автономии, заявил премьер Мариано Рахой.

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Если автономия высказалась за отделение от Испании, Мадрид намерен задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления.

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«Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам», — добавил он.

По его словам, ответ Женералитата определит решение, которое правительство примет в ближайшие дни.

Накануне глава Женералитата Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии. Он заявил, что итоги референдума, который прошел первого октября, дают право объявить о создании самостоятельного государства. При этом он предложил приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом.

Референдум не признают испанские власти. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость высказались 90,18 процента, явка составила 43,03 процента.

Каталония: поиграли в независимость — и хватит
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10:12 (мск)© Ньюстюб
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