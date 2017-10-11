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14:00 (мск), источник: СуперОмск

Бурков провел первую рабочую встречу в новом кабинете

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области встретился с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В кабинете губернатора Омской области прошла встреча врио главы региона Александра Буркова с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. На встрече обсуждались социально-экономические вопросы и приоритеты развития территории.

«По мнению полпреда, перспективы субъекта Федерации связаны с дальнейшей реализацией проектов в таких отраслях, как машиностроение, биотехнологии, нефтехимия, лесопереработка, промышленное освоение природных ресурсов, сельское хозяйство. Также регион является одним из лидеров в сфере агропромышленного производства», — говорится в заявлении пресс-службы полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Сергей Меняйло 11 октября представил временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова депутатам и чиновникам. Главной задачей нового руководителя региона он назвал улучшение качества жизни граждан.

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