Бурков провел первую рабочую встречу в новом кабинете
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области встретился с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области встретился с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.
В кабинете губернатора Омской области прошла встреча врио главы региона Александра Буркова с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. На встрече обсуждались
«По мнению полпреда, перспективы субъекта Федерации связаны с дальнейшей реализацией проектов в таких отраслях, как машиностроение, биотехнологии, нефтехимия, лесопереработка, промышленное освоение природных ресурсов, сельское хозяйство. Также регион является одним из лидеров в сфере агропромышленного производства», — говорится в заявлении
Как ранее сообщал «СуперОмск», Сергей Меняйло 11 октября представил временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова депутатам и чиновникам. Главной задачей нового руководителя региона он назвал улучшение качества жизни граждан.