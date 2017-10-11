В Воронежской области появится духовный центр за 157 миллионов рублей
Сегодня, 11 октября, была заложена памятная капсула на территории будущего
Сегодня, 11 октября, была заложена памятная капсула на территории будущего
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Строить объекты планируют поэтапно. Первым появится храм, затем воскресная школа и спорткомплекс. На данный момент заложен фундамент и построен цокольный этаж. Изначально оставшиеся работы планировалось завершить до 2020 года, но присутствовавший на церемонии закладки капсулы губернатор отметил, что центр может быть достроен уже в 2019 году.
— Будем помогать и со стороны областного бюджета, и спонсоров разных просить. Думаю, всем миром этот объект завершим, и через пару лет он предстанет не только перед россошанцами, но и перед жителями всей Воронежской области, — Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области.
К слову, проект россошанского