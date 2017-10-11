В Воронежской области появится духовный центр за 157 миллионов рублей

Источник: govvrn.ru

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новый центр будет многофункциональным и включит в себя три объекта: храм, воскресную школу и спортивный комплекс. Деятельность центра будет направлена, прежде всего, на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Строить объекты планируют поэтапно. Первым появится храм, затем воскресная школа и спорткомплекс. На данный момент заложен фундамент и построен цокольный этаж. Изначально оставшиеся работы планировалось завершить до 2020 года, но присутствовавший на церемонии закладки капсулы губернатор отметил, что центр может быть достроен уже в 2019 году.

— Будем помогать и со стороны областного бюджета, и спонсоров разных просить. Думаю, всем миром этот объект завершим, и через пару лет он предстанет не только перед россошанцами, но и перед жителями всей Воронежской области, — Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области.