Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС капитулировал перед "Северным потоком — 2" - СМИ
7 полезных осенних продуктов
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Свиной, гонконгский или B. Какого гриппа ждать в этом сезоне
Президент Туркмении подарил Путину алабая
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Цискаридзе после скандала: Можешь собирать вещи - СМИ
Польская полиция сутки издевались над украинкой
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Михаил Задорнов высказался о слухах СМИ о его болезни
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
13:55 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области появится духовный центр за 157 миллионов рублей

Сегодня, 11 октября, была заложена памятная капсула на территории будущего духовно-просветительского центра «Рождества Пресвятой Богородицы». Возводить центр будут в микрорайоне Эсауловка в Россоши. На церемонии присутствовал Алексей Гордеев.

Источник: govvrn.ru

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новый центр будет многофункциональным и включит в себя три объекта: храм, воскресную школу и спортивный комплекс. Деятельность центра будет направлена, прежде всего, на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Строить объекты планируют поэтапно. Первым появится храм, затем воскресная школа и спорткомплекс. На данный момент заложен фундамент и построен цокольный этаж. Изначально оставшиеся работы планировалось завершить до 2020 года, но присутствовавший на церемонии закладки капсулы губернатор отметил, что центр может быть достроен уже в 2019 году.

— Будем помогать и со стороны областного бюджета, и спонсоров разных просить. Думаю, всем миром этот объект завершим, и через пару лет он предстанет не только перед россошанцами, но и перед жителями всей Воронежской области, — Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области.

К слову, проект россошанского духовно-просветительского центра оценили в 157 миллионов рублей. Предусмотрен принцип софинансирования, из федерального бюджета на строительство выделили 40 миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежские студенты разработали приложение дополненной реальности для медиков
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь