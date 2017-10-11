Санду пригласили в прокуратуру

Об этом заявила Санду в социальной сети, где уточняет, что приглашение связано с заявлением, со стороны PAS на имя председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка.

«Я получила приглашение явиться завтра, 12 октября, в 10.00, в Генеральную прокуратуру в связи с требованием PAS привлечь к уголовной ответственности гражданина Владимира Плахотнюка за совершение преступления по узурпации власти в государстве. Что вы об этом думаете, люди добрые? Взялась Прокуратура за работу?», — написала Санду.