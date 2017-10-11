Вопросом реорганизации краевого Дома ребенка занялся специальный комитет

Павел Миков считает, что расформирование учреждения не приведет к негативным последствиям. Об этом Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае заявил на своем официальном сайте.



В команду экспертов, занимающихся проблемным вопросом, вошли общественники и представители социальных и медицинских ведомств. Группа посетила Дом ребенка и Центр помощи детям, подведомственный Министерству социального развития.



После посещения двух учреждений комиссия пришла к предварительным выводам, что: «в случае реорганизации Дома ребенка путем присоединения к 13 пермской городской детской больнице, где расположено краевое детское паллиативное отделение, значительно улучшится уровень оказываемых медицинских услуг воспитанникам Дома малютки. Также будет расширен доступ детям к высокотехнологичной медицинской помощи». Среди выводов также есть и такие доводы, что краевой Дом ребенка больше похож на больницу, нежели на помещение с «семейным типом размещения».



Также на сайте Уполномоченного по правам ребенка отмечают, что на данный момент в краевом Доме ребенка нет лицензии на образовательные услуги, а каждый ребенок имеет право на получение дошкольного образования.



Добавим, что в специализированном учреждении заботятся о детях, которые остались без попечения родителей. При этом подопечным нужен специальный уход, условия проживания и лечения — дети тяжело больны. У малышей отклонения либо дефекты в умственном, психическом или физическом развитии. На сегодняшний день в «ПКСДР» проходят лечение 102 ребенка. В учреждении работают 200 человек, среди которых квалифицированные врачи, медицинские работники, педагоги, воспитатели.