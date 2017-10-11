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14:16 (мск), источник: Новости Перми

Вопросом реорганизации краевого Дома ребенка занялся специальный комитет

9 октября экспертная группа под руководством Павла Микова проверила деятельность краевого Дома ребенка. Учреждение для больных детей, оставшихся без попечения родителей, планируют реорганизовать путем присоединения к детской клинической больнице № 13 города Перми.

Павел Миков считает, что расформирование учреждения не приведет к негативным последствиям. Об этом Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае заявил на своем официальном сайте.

В команду экспертов, занимающихся проблемным вопросом, вошли общественники и представители социальных и медицинских ведомств. Группа посетила Дом ребенка и Центр помощи детям, подведомственный Министерству социального развития.

После посещения двух учреждений комиссия пришла к предварительным выводам, что: «в случае реорганизации Дома ребенка путем присоединения к 13 пермской городской детской больнице, где расположено краевое детское паллиативное отделение, значительно улучшится уровень оказываемых медицинских услуг воспитанникам Дома малютки. Также будет расширен доступ детям к высокотехнологичной медицинской помощи». Среди выводов также есть и такие доводы, что краевой Дом ребенка больше похож на больницу, нежели на помещение с «семейным типом размещения».

Также на сайте Уполномоченного по правам ребенка отмечают, что на данный момент в краевом Доме ребенка нет лицензии на образовательные услуги, а каждый ребенок имеет право на получение дошкольного образования.

Добавим, что в специализированном учреждении заботятся о детях, которые остались без попечения родителей. При этом подопечным нужен специальный уход, условия проживания и лечения — дети тяжело больны. У малышей отклонения либо дефекты в умственном, психическом или физическом развитии. На сегодняшний день в «ПКСДР» проходят лечение 102 ребенка. В учреждении работают 200 человек, среди которых квалифицированные врачи, медицинские работники, педагоги, воспитатели.

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