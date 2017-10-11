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14:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Министр культуры Ростовской области покинул свой пост

Глава министерства освобожден от должности по собственному желанию.

Министр культуры Ростовской области Александр Резванов покинул свой пост.

Согласно информации из официальных источников, донской губернатор Василий Голубев подписал указ об освобождении Александра Резванова от занимаемой должности 11 октября.

Сообщается, что глава министерства покинул пост по собственному желанию. Он планирует возобновить научную деятельность, которой занимался до прихода на госслужбу.

Напомним, Александр Резванов возглавлял областное министерство культуры с декабря 2010 года.

До этого он занимал должность декана факультета «Инновационный бизнес и менеджмент» Донского государственного технического университета.

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