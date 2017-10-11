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14:22 (мск), источник: Sputnik.by

Прокопович лишился одной из своих должностей

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Экс-глава Национального банка Беларуси Петр Прокопович не вошел в новый состав совета по предпринимательству при президенте, соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал накануне.

Источник: Sputnik.by

Совет по развитию предпринимательства был создан при президенте в 1999 году. Одна из его целей — выработка рекомендаций и предложений по развитию бизнес-сферы в республике.

До минувшего вторника совет возглавлял экс-руководитель Нацбанка Петр Прокопович, однако в новый состав организации один из самых известных чиновников суверенной Беларуси не вошел.

Также в состав совета больше не входит олигарх Юрий Чиж, а также экс-председатель правления Беларусбанка Сергей Писарик. Нет в списке и Евгения Баскина, которого обвиняли в 2016-м в уклонении от уплаты налогов.

В обновленный совет вошел экономист Ярослав Романчук, экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года, к которому Лукашенко часто обращался в ходе «Большого разговора», прошедшего в феврале этого года.

Возглавил новый состав совета руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин. Его заместителем будет глава «Табак-инвест» Топузидис.

Как ожидается, президент Беларуси вскоре подпишет пакет документов, направленных на упрощение условий для ведения бизнеса в республике. Также многие предприниматели ждут и нового декрета «О ПВТ», который повлияет не только на Парк высоких технологий, но и на всю IT-сферу страны.

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