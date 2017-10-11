Прокопович лишился одной из своих должностей
МИНСК, 11 окт — Sputnik.
МИНСК, 11 окт — Sputnik.
Совет по развитию предпринимательства был создан при президенте в 1999 году. Одна из его целей — выработка рекомендаций и предложений по развитию
До минувшего вторника совет возглавлял
Также в состав совета больше не входит олигарх Юрий Чиж, а также
В обновленный совет вошел экономист Ярослав Романчук,
Возглавил новый состав совета руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин. Его заместителем будет глава «Табак-инвест» Топузидис.
Как ожидается, президент Беларуси вскоре подпишет пакет документов, направленных на упрощение условий для ведения бизнеса в республике. Также многие предприниматели ждут и нового декрета «О ПВТ», который повлияет не только на Парк высоких технологий, но и на всю