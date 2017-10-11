Премьер Кыргызстана дал поручения по ситуации на границе с Казахстаном

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на контрольно-пропускных пунктах через кыргызско-казахстанскую государственную границу, а также с предстоящим похолоданием глава правительства поручил Министерству чрезвычайных ситуаций КР установить палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты вдоль скопления автомобильного транспорта и людей на кыргызско-казахстанской государственной границе», — сообщается на сайте кыргызского правительства.