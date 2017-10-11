Премьер Кыргызстана дал поручения по ситуации на границе с Казахстаном

Соответствующее поручение премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков дал 11 октября.
«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на контрольно-пропускных пунктах через кыргызско-казахстанскую государственную границу, а также с предстоящим похолоданием глава правительства поручил Министерству чрезвычайных ситуаций КР установить палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты вдоль скопления автомобильного транспорта и людей на кыргызско-казахстанской государственной границе», — сообщается на сайте кыргызского правительства.
Минздраву страны поручено выделить бригады врачей скорой медицинской помощи для круглосуточного дежурства на кыргызско-казахстанской государственной границе.
«Вместе с этим Министерству экономики Кыргызской Республики поручено определить количество грузовых автомашин со скоропортящейся сельскохозяйственной продукцией, скопившихся вдоль кыргызско-казахстанской государственной границы», — отмечается на сайте правительства Кыргызстана.
Ранее ситуацию на казахстанско-кыргызстанской границе объяснили в погранслужбе КР. Со вчерашнего вечера на границе наблюдалось скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств.