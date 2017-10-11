Шавкат Мирзиёев встретился с Владимиром Путиным в Сочи

Источник: UzReport.news

Шавкат Мирзиёев, выразив глубокое удовлетворение этой встречей, особо отметил, что стратегическое партнерство и союзнические отношения между Узбекистаном и Россией обогатились новым практическим содержанием.

Владимир Путин, приветствуя Шавката Мирзиёева в Сочи, подчеркнул, что последовательно реализуются и дают свои результаты договоренности, достигнутые в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан в Россию в апреле текущего года.

Сотрудничество между Узбекистаном и Россией динамично развивается на основе подписанного 16 июня 2004 года Договора о стратегическом партнерстве и Договора о союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года. Наши страны эффективно сотрудничают в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СНГ.

За короткий период после государственного визита Президента Узбекистана в Россию ощутимо активизировались взаимные контакты. Спектр сотрудничества охватил новые сферы. В последние месяцы осуществлен ряд визитов на межправительственном и межрегиональном уровне.

Россия является одним из важных торгово-экономических партнеров Узбекистана. В нашей стране реализуются крупные инвестиционные проекты с участием ведущих компаний и банков России. Наблюдается рост по всем показателям экспорта и импорта.

С начала года объем взаимного товарооборота превысил 3 миллиарда долларов.

На недавно состоявшемся в Ташкенте узбекско-российском бизнес-форуме представители деловых кругов двух стран заключили солидный пакет перспективных соглашений.

Подчеркивалась активизация кооперации между промышленными отраслями, расширение деловых контактов между бизнесменами, укрепление культурно-гуманитарных связей между нашими народами.