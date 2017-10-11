Шавкат Мирзиёев встретился с Владимиром Путиным в Сочи
В рамках проходящего в Сочи саммита Содружества Независимых Государств состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В рамках проходящего в Сочи саммита Содружества Независимых Государств состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Шавкат Мирзиёев, выразив глубокое удовлетворение этой встречей, особо отметил, что стратегическое партнерство и союзнические отношения между Узбекистаном и Россией обогатились новым практическим содержанием.
Владимир Путин, приветствуя Шавката Мирзиёева в Сочи, подчеркнул, что последовательно реализуются и дают свои результаты договоренности, достигнутые в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан в Россию в апреле текущего года.
Сотрудничество между Узбекистаном и Россией динамично развивается на основе подписанного 16 июня 2004 года Договора о стратегическом партнерстве и Договора о союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года. Наши страны эффективно сотрудничают в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СНГ.
За короткий период после государственного визита Президента Узбекистана в Россию ощутимо активизировались взаимные контакты. Спектр сотрудничества охватил новые сферы. В последние месяцы осуществлен ряд визитов на межправительственном и межрегиональном уровне.
Россия является одним из важных
На недавно состоявшемся в Ташкенте
Подчеркивалась активизация кооперации между промышленными отраслями, расширение деловых контактов между бизнесменами, укрепление
На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.