Голушко мог стать новым губернатором Омской области

Как стало известно Om1.ru, депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко имел реальные шансы возглавить регион. Об этом сообщили нашему ресурсу источники из московского офиса компании парламентария «Акция».

До последнего времени он оставался негласным претендентом № 1 на этот пост.

— Андрей Иванович уже в конце августа достиг предварительной договоренности с администрацией президента страны, чтобы стать губернатором, — высказался анонимный собеседник нашего ресурса.

Получить первоначальное «добро» депутату помогли обширные политические связи. В октябре прошлого года бывший глава «Росатома» Сергей Кириенко, давний товарищ Андрея Голушко, стал первым замом главы администрации президента. Ему доверили курировать назначение губернаторов в регионы, что он и делал на сборах политиков президентского резерва в Сочи на прошлой неделе.

— Сергей Кириенко — давний товарищ Андрея Голушко. Благодаря ему, удалось пролоббировать будущее губернаторство депутата Госдумы от Омской области. Договоренность достигнута и с новым куратором Омской области от Кремля, он был в Горсовете, когда мэр Вячеслав Двораковский уходил в отставку 19 июля, — сообщил источник Om1.ru.

Одно время события развивались по намеченному плану, но в развитие событий вмещались политические оппоненты.

— У Андрея Голушко слишком много недоброжелателей. Предполагалось, что он станет временным губернатором в конце сентября. По некоторым данным, еще 29 сентября этого года глава региона Виктор Назаров написал заявление об отставке. Но в начале октября ситуация неожиданно поменялась. Скорее всего, конкуренты сделали все, чтобы не допустить прихода Андрея Голушко к власти, — утверждает наш собеседник. — Не исключено, что свое влияние могли оказать контакты Назарова с «Газпромом».

Какие именно причины побудили Сергея Кириенко поменять решение в пользу депутата Госдумы от Свердловской области Александра Буркова, достоверно не известно. Но сегодня временный губернатор уже был представлен омской политической элите. Депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко на мероприятии не появился.