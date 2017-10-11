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15:17 (мск), источник: Newslab.ru

Претендент на пост мэра Красноярска Сергей Еремин выгонит чиновников на улицу

Очередной претендент Сергей Еремин пообещал заставить чиновников выйти из кабинетов и заняться конкретными проблемами.

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.

Очередной претендент Сергей Еремин пообещал заставить чиновников выйти из кабинетов и заняться конкретными проблемами.

О людях:

Мой принцип: «Булка хлеба состоит из сотни зерен. Большое дело делается сотней рук». Иными словами, чтобы что-то сделать, нужна команда, которая будет работать на благо жителей города. Сегодня Красноярску необходим хозяйственный подход — без него сделать город комфортным не получится. Да и жители города должны активно включиться в этот процесс — это поможет создать уникальную среду с особой энергетикой.

Об управлении:

Миллионный город не может управляться из кабинета. Надо ездить по дорогам и улицам, заезжать во дворы — только так можно увидеть реально происходящее.

О деньгах:

Короткие деньги не позволяют сегодня Красноярску развиваться — нужно переходить на длинные инвестиции и более продолжительный, до 10 лет, период бюджетного планирования. Городу пора научиться зарабатывать деньги и бережно относиться к тому, что у него есть.

Об Универсиаде:

Это мероприятие должно стать поводом не просто для благоустройства города, а для формирования особых центров компетенцией в области управления им в целях развития. Универсиада может стать трамплином для выхода Красноярска на мировой уровень.

О пробках:

Хватит диагностировать смерть города от тромбоза — пора выявить причины, которые к нему привели. Только устранив их, мы решим проблему заторов на дорогах и перестанем гонять пробку с одной улицы на другую.

Об автобусах:

Людям крайне важно ездить в чистых и исправных автобусах, где бы их обслуживали вежливые кондукторы и компетентные водители. Если профильные чиновники городской администрации не смогут это контролировать, их кабинетом станет автобус.

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