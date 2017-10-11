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15:11 (мск), источник: СуперОмск

Сергей Меняйло: «Жители Омской области ждут перемен»

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал о том, какой будет жизнь в Омской области при новом губернаторе.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В правительстве Омской области 11 октября полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил чиновникам и депутатам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова. Полпред отметил запрос жителей региона на перемены.

«Жители Омской области ждут перемен. Происходит плановое обновление и ротация. Мы даем старт этим переменам. У Александра Буркова есть опыт работы на федеральном уровне. Этот ресурс может принести большую пользу… По опыту скажу, что без кадровых изменений не обходится, но опираться надо на местных. В принимаемых решениях надо руководствоваться целесообразностью и возможностью», — приводит слова Меняйло «Первый городской телеканал».

Как ранее сообщал «СуперОмск», 9 октября в отставку по собственному желанию был отправлен второй губернатор Омской области Виктор Назаров. Временно исполняющим обязанности главы региона стал депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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