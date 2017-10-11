Сергей Меняйло: «Жители Омской области ждут перемен»

«Жители Омской области ждут перемен. Происходит плановое обновление и ротация. Мы даем старт этим переменам. У Александра Буркова есть опыт работы на федеральном уровне. Этот ресурс может принести большую пользу… По опыту скажу, что без кадровых изменений не обходится, но опираться надо на местных. В принимаемых решениях надо руководствоваться целесообразностью и возможностью», — приводит слова Меняйло «Первый городской телеканал».