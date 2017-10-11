Путин открыл саммит стран СНГ в Сочи

Источник: РИА "Новости"

«Особое внимание на саммите будет уделено экономической тематике и углублению торгово-инвестиционных связей, устранению барьеров на пути товаров и услуг», подчеркнул Путин.

Отметим, по итогам саммита планируется подписание ряда многосторонних документов.

«В повестке дня пять основных вопросов, к подписанию подготовлено 19 документов», — уточняется в официальном сообщении.

Кроме того, будет принято заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Как сообщает ИА REGNUM, на саммит СНГ в Сочи собрались главы 10 государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.