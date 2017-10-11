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15:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин открыл саммит стран СНГ в Сочи

Страны СНГ имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии саммита стран СНГ в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Особое внимание на саммите будет уделено экономической тематике и углублению торгово-инвестиционных связей, устранению барьеров на пути товаров и услуг», подчеркнул Путин.

Отметим, по итогам саммита планируется подписание ряда многосторонних документов.

«В повестке дня пять основных вопросов, к подписанию подготовлено 19 документов», — уточняется в официальном сообщении.

Кроме того, будет принято заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Как сообщает ИА REGNUM, на саммит СНГ в Сочи собрались главы 10 государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.

Город Сочи выбран для этого мероприятия по той причине, что Россия в 2017 году председательствует в СНГ.

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