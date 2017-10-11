Андрей Бочаров провел рабочую встречу с министром промышленности России

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, на ней были обсуждены вопросы развития промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов на территории Волгоградской области.

В частности, рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов компаний «ЕвроХим», «Лукойл», Волгоградского алюминиевого завода, предприятия «Каустик», также обсуждались предложения по развитию площадки «Химпрома».

Модернизация действующих и создание новых промышленных производств с привлечением господдержки и инвестиций — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной Андреем Бочаровым в 2014 году. Регионом налажено конструктивное взаимодействие с Минпромторгом России, федеральными институтами развития. В результате за три года 23 предприятия Волгоградской области и три вуза (ВолГМУ, ВолГТУ, ВолГУ) в общей сложности привлекли 8,9 миллиарда рублей господдержки.

Привлечению инвестиций в промышленность способствует наведение порядка во всех сферах, создание прозрачных и комфортных условий для ведения бизнеса. За три последних года в Волгоградской области введено в эксплуатацию 25 новых предприятий и крупных производственных участков на действующих площадках, создано почти три тысячи рабочих мест. По итогам работы в 2014 — первом полугодии 2017 года объем освоенных в индустриальном секторе региона вложений составил 256 миллиардов рублей.

Сегодня в инвестиционном портфеле региона — 37 промышленных проектов на общую сумму порядка 600 миллиардов рублей. Уже до конца текущего года и в начале 2018-го в регионе будут завершены 16 индустриальных проектов: шесть — в металлургии, четыре — в химической отрасли, по одному проекту в машиностроении и легкой промышленности, по два — в производстве строительных материалов и добыче полезных ископаемых. Создаются рабочие места для 3230 человек.