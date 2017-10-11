Ирина Егорова назначена директором департамента экономики администрации Нижнего Новгорода
Ирина Егорова назначена директором департамента экономики администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Ирина Егорова назначена директором департамента экономики администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
По словам собеседника агентства, бывший советник главы администрации Нижнего Новгорода по экономическим вопросам Ирина Егорова назначена на пост по срочному договору с 10 октября по 31 декабря 2017 года.
«Это связано с тем, что с 2018 года вступают в силу изменения по реорганизации департамента экономики (в начале следующего года будет создано управление по закупкам (прим. НИА “Нижний Новгород”)», — отметили в
Напомним, что предыдущий руководитель департамента экономического развития Ирина Семашко была согласована на пост председателя