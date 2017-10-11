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15:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Ирина Егорова назначена директором департамента экономики администрации Нижнего Новгорода

Ирина Егорова назначена директором департамента экономики администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе администрации 11 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам собеседника агентства, бывший советник главы администрации Нижнего Новгорода по экономическим вопросам Ирина Егорова назначена на пост по срочному договору с 10 октября по 31 декабря 2017 года.

«Это связано с тем, что с 2018 года вступают в силу изменения по реорганизации департамента экономики (в начале следующего года будет создано управление по закупкам (прим. НИА “Нижний Новгород”)», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что предыдущий руководитель департамента экономического развития Ирина Семашко была согласована на пост председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода 20 сентября 2017 года. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко тогда выступила за назначение конкурса по выбору директора департамента экономики гоорадминистрации.

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