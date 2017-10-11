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15:31 (мск), источник: СуперОмск

Фролов высказался о первой встрече с Бурковым

Временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов поделился своими впечатлениями от первой встречи с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.

По словам градоначальника, глава региона произвел на него положительное впечатление, но о выстраивании совместной работы говорить пока рано.

«Первая встреча с Александром Леонидовичем произвела на меня положительное впечатление. Насчет выстраивания совместной работы пока не готов сказать, но буду работать в этом направлении», — заявил «СуперОмску» исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Напомним, о назначении Алексадра Буркова врио губернатора Омской области было заявлено 9 октября.

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