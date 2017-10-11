Фролов высказался о первой встрече с Бурковым
Временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов поделился своими впечатлениями от первой встречи с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.
Временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов поделился своими впечатлениями от первой встречи с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.
По словам градоначальника, глава региона произвел на него положительное впечатление, но о выстраивании совместной работы говорить пока рано.
«Первая встреча с Александром Леонидовичем произвела на меня положительное впечатление. Насчет выстраивания совместной работы пока не готов сказать, но буду работать в этом направлении», — заявил «СуперОмску» исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
Напомним, о назначении Алексадра Буркова врио губернатора Омской области было заявлено 9 октября.