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15:40 (мск), источник: БЕЛТА

«Надо в чувство приводить наши структуры» — Лукашенко раскритиковал деятельность МПА СНГ

11 октября, Сочи /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании в узком составе Совета глав государств СНГ в Сочи раскритиковал деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Александр Лукашенко рассказал, что уже успел обменяться с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым мнением о работе отдельных структур СНГ, в частности, Межпарламентской ассамблеи. Они считают, что деятельность этого органа не дает нужной отдачи, а ведь на ее содержание выделяются немалые деньги.

«Если эта структура не работает, может быть, и отказаться от нее? Хотя мы предлагали наделить ее определенными, конкретными полномочиями. Мы там какие-то модельные законы принимаем, но ни один из них, например, в Беларуси не лег в основу принятия национального законодательства. Такого в принципе никогда не было», — обратил внимание белорусский лидер.

«Получается, что депутаты собираются в Питере, вроде бы что-то обсуждают, говорят. Но даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано, — отметил Александр Лукашенко. — Чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало».

Президент подчеркнул, что к этим вопросам необходимо подойти основательно. Ведь даже на уровне глав государств рассматриваются не самые актуальные и насущные проблемы. «Откровенно говоря, мы и сами тут на высоком уровне принимаем решения и не всегда реализовываем их. Да и решения, посмотрите, не нашего уровня: какие-то заявления и прочее», — сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, более важна тематика торгово-экономического взаимодействия, которую белорусская сторона поднимала не раз, и безопасности.

«Вопросы безопасности — они уже не стучатся в дверь, они уже в наш дом ворвались. Мы их обходим стыдливо: не то мы боимся поставить эти вопросы, не то понимаем, что не можем их решить», — констатировал белорусский лидер.

«Делаем вид, что все у нас хорошо, собираемся, заявления делаем, а по существу эффективность очень низкая. Может, нам как-то определить круг специалистов, которые бы объективно нам предложили серьезную реформу или структуризацию в нашей деятельности?» — спросил глава государства.

Подобные проблемы существуют и в ЕАЭС, отметил он. Но там более конкретная повестка дня и более конкретные решения, поскольку значимость союза очень высокая.

«Я бы согласился с тем, чтобы в ЕАЭС было и парламентское измерение, потому что есть что там обсуждать. Надо в чувство приводить наши постсоветские структуры», — заявил Александр Лукашенко. Он выразил уверенность, что его позицию поддерживают руководители других стран.

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