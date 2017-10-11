Можно ли определить, насколько высок IQ Трампа

Источник: AP 2017

Вопрос: Как часто президент США Дональд Трамп говорит об интеллектуальном развитии?

Ответ: постоянно.

Накануне Трамп предложил госсекретарю Рексу Тиллерсону помериться с ним коэффициентами умственного развития (IQ). Так он прокомментировал слухи о том, что Тиллерсон якобы обозвал его болваном.

В 2013-м году Трамп написал в «Твиттере», что его интеллектуальный уровень гораздо выше, чем у Барака Обамы и Джорджа Буша.

При этом сам Трамп никогда не публиковал показатели своего IQ. Можем ли мы его определить?

Что такое IQ?

Коэффициент умственного развития определяется по итогам прохождения тестов на интеллект.

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Разновидностей подобных тестов много, а их результаты поступают в компанию Mensa, старейшую и самую известную организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

Как объясняет старший психолог американского подразделения Mensa Фрэнк Льюис, тесты обычно проверяют пространственные, вычислительные и вербальные навыки человека.

Первый разряд вопросов касается форм и измерений, второй охватывает математические вопросы, а третий — задачи, связанные со словами.

Mensa принимает в свои члены тех, чей показатель IQ равняется 130 (около 2% от общего числа тестируемых).

Вопросы из тестов Mensa

Назовите четырехзначное число, в котором первая цифра является 1/5 последней, а вторая и третья цифры являются результатом умножения последней цифры на 3 (подсказка: сумма всех цифр равна 12). Джейн пошла навестить Джилл. Джилл является единственной дочерью единственной дочери единственного мужа тещи единственного мужа Джейн. Кем Джилл приходится Джейн? Какое из этих слов наиболее сильно отличается от других (отличие не имеет ничего общего с гласными, согласными или слогами)? MORE, PAIRS, ETCHERS, ZIPPER. Назовите число, которое на единицу больше, чем 1/10 от 1/5 от ½ от 4000. В скоростном забеге Джерри не был первым, но и не был последним. Джанет победила Джерри, Джерри опередил Пата. Чарли не был ни первым, ни последним. Чарли победил Р э йчел. Пат победил Чарли. Кто же пришел последним?

Ответы на вопросы — в конце статьи.

Кто был самым умным президентом США?

Руководитель президентских исследований в Университете Вирджинии Барбара Перри признается, что не может вспомнить какой-либо список президентов страны по уровню их IQ, однако некоторые главы государства фигурируют в перечне студенческой организации греческих букв ΦBΚ (Phi Beta Kappa).

Организация была образована 5 декабря 1776 года и выделяет «самых лучших и ярких выпускников 286 высших учебных заведений страны».

17 из 44 президентов США попадали в список ФВК, среди них Билл Клинтон, Джордж Герберт Уокер Буш и Джимми Картер.

Барбара Перри также выделяет интеллектуальный уровень Герберта Гувера, Вудро Вильсона и Уильяма Тафта.

Кроме того, в 2006 году Калифорнийский университет назвал президента Джона Куинси Адамса «самым умным из всех президентов США».

Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Сталин в Ялте в 1945 году | Источник: AP 2017

При этом некоторые главы государства, по словам Перри, имеют незаслуженно низкую репутацию в плане интеллектуального уровня. В частности, Джеральд Форд, за которым закрепился образ «недотепы».

«Он был магистрантом Мичиганского университета и входил в высший ранг бойскаутов, он посещал Йельскую школу права и помимо этого был успешным футболистом», — говорит Перри.

При этом она отмечает, что высокий интеллект — это только часть качеств, необходимых для того, чтобы стать хорошим президентом.

«Судья Верховного суда Оливер Уэнделл как-то назвал президента Франклина Делано Рузвельта «интеллектуалом второго класса с первоклассным темпераментом», — говорит Перри.

На каком месте по уровню IQ расположился бы Трамп?

«Если он когда-нибудь опубликует свой коэффициент интеллекта (раз уж он призвал к этому Тиллерсона), то мне кажется, что его уровень будет выше, чем многие полагают», — считает Барбара Перри.

«Люди, которым он не нравится, говорят: “Он такой идиот, он такой глупый”. Но я уверяю вас, что он (уровень IQ Трампа — прим. ред.) выше, чем мы можем догадываться», — добавляет она.

Профессор Принстонского университета Фред Гринштейн выделяет шесть качеств, определяющих поведение президента: коммуникативные способности, организаторские способности, политические навыки, проницательность, когнитивный стиль и эмоциональный интеллект.

Трамп плохо показал себя в области эмоционального интеллекта, когнитивного стиля, проницательности и организаторских способностей. Но он смог стать президентом, проявив себя в коммуникации и показав политические навыки. Барбара Перри Руководитель президентских исследований в Университете Вирджинии

По ее словам, ключом к успеху стали как успехи Трампа в бизнесе, так и его ученая степень в Университете Пенсильвании.

Однако, как отмечает Фрэнк Льюис, уровень интеллекта Трампа значит не так уж много.

«Если мы возьмем для примера какого-то общепризнанного гения, например, Эйнштейна, то он, возможно, не прошел бы тест на IQ, потому что он мыслит нестандартно. Он бы мог придумать дюжину ответов на один вопрос», — объясняет он.

В любом случае, совсем скоро загадка вокруг IQ Дональда Трампа может разрешиться, так как Mensa уже предложила ему и Рексу Тиллерсона пройти свои тесты.

Правильные ответы на тест Mensa:

1155 Джилл является дочерью Джейн (муж матери Джейн является отцом Джейн, его дочь — Джейн, а Джилл — это ее дочь) Слово ZIPPER (другие слова, если в них переставить буквы, превратятся в названия городов: ROME (Рим), PARIS (Париж) и CHESTER (Честер) 41 Рэйчел

Owen Amos

BBC News, Washington DC