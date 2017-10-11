Депутаты утвердили порядок конкурса на должность мэра Калининграда

Источник: Аргументы и факты

Напомним, в конце 2016 года депутаты проголосовали за отмену выборов главы Калининграда горожанами. Мэра будут выбирать депутаты из числа утвержденных кандидатов. Полномочия действующего главы Александра Ярошука истекают в ноябре.

Дата, когда кандидаты смогут начать подавать свои заявки на участие в конкурсе, пока не озвучена. По словам главы совета Андрея Кропоткина, «есть технические вопросы». Возможно, конкурс объявят уже 1 ноября.

«Никто тянуть не собирается. Это касается чисто технологического процесса. В ходе конкурсе будет учитываться, есть ли у человека опыт управления большим коллективом. Как этого требует госслужба. Безусловно, если есть у человека судимость, тоже это будет рассматриваться, но не плюсом», — цитирует Кропоткина РИА «Балтик Плюс».