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16:31 (мск), источник: АиФ Калининград

Депутаты утвердили порядок конкурса на должность мэра Калининграда

Депутаты горсовета единогласно утвердили порядок проведения конкурса на должность мэра Калининграда. Заседание состоялось в среду, 11 октября.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, в конце 2016 года депутаты проголосовали за отмену выборов главы Калининграда горожанами. Мэра будут выбирать депутаты из числа утвержденных кандидатов. Полномочия действующего главы Александра Ярошука истекают в ноябре.

Дата, когда кандидаты смогут начать подавать свои заявки на участие в конкурсе, пока не озвучена. По словам главы совета Андрея Кропоткина, «есть технические вопросы». Возможно, конкурс объявят уже 1 ноября.

«Никто тянуть не собирается. Это касается чисто технологического процесса. В ходе конкурсе будет учитываться, есть ли у человека опыт управления большим коллективом. Как этого требует госслужба. Безусловно, если есть у человека судимость, тоже это будет рассматриваться, но не плюсом», — цитирует Кропоткина РИА «Балтик Плюс».

Напомним, что выбирать нового главу города будет комиссия. На 50% она должна состоять из представителей администрации города и на 50% — областного правительства.

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