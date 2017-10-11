В правительстве Молдовы произошли отставки
Несколько человек сняты с занимаемых должностей по решению молдавского кабмина.
Несколько человек сняты с занимаемых должностей по решению молдавского кабмина.
КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Замминистра здравоохранения Лилиана Яшан больше не будет
Как пояснила глава ведомства Стела Григораш, чиновница сама написала заявление об отставке. Яшан была назначена на пост замминистра в феврале 2016 года.
Также кабмин утвердил решения об отставке Габриелы Фрунзэ с поста генсекретаря министерства просвещения и Андрея Кистола с такой же должности.