В правительстве Молдовы произошли отставки

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Замминистра здравоохранения Лилиана Яшан больше не будет вице-министром здравоохранения Молдовы. Такое решение приняло правительство в ходе заседания в среду.

Как пояснила глава ведомства Стела Григораш, чиновница сама написала заявление об отставке. Яшан была назначена на пост замминистра в феврале 2016 года.