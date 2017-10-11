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16:08 (мск), источник: Sputnik.md

В правительстве Молдовы произошли отставки

Несколько человек сняты с занимаемых должностей по решению молдавского кабмина.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Замминистра здравоохранения Лилиана Яшан больше не будет вице-министром здравоохранения Молдовы. Такое решение приняло правительство в ходе заседания в среду.

Как пояснила глава ведомства Стела Григораш, чиновница сама написала заявление об отставке. Яшан была назначена на пост замминистра в феврале 2016 года.

Также кабмин утвердил решения об отставке Габриелы Фрунзэ с поста генсекретаря министерства просвещения и Андрея Кистола с такой же должности.

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