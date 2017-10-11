Дутерте рассказал о «тайном» подарке России в виде автоматов Калашникова

Источник: AP 2017

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Россия пожертвует островной республике вооружения в знак поддержки борьбы против боевиков-исламистов, которые могли бы где угодно «перегруппироваться и атаковать», передает Reuters.

По словам главы государства, Россия предоставит порядка 5 тыс. автоматов Калашникова в рамках сделки, которая будет подписана до конца октября. Дутерте подчеркнул, что филиппинским военным больше не придется использовать подержанное вооружение, которое республика получала от США.

​"У нас будут калашниковы", — сказал он во время выступления перед войсками.

Условия сделки филиппинский лидер не привел, добавив, что российская сторона хочет сохранить этот дар в тайне.

Высокопоставленный источник Reuters в военных кругах уточнил, что оружие поступит тогда, когда глава Минобороны России примет участие «в региональном совещании». Он не уточнил, что это будет за встреча и кто в ней участвует. По словам собеседника, кроме калашниковых, Филиппины получают миллионы единиц боеприпасов к ним, а также десятки армейских грузовиков.

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Чиновник сказал агентству, что в доставке военного груза в Манилу задействованы пять российских военных судов.

Как пишет агентство, похожий подарок власти Филиппин получили от Китая: Пекин передал 6 тыс. автоматов и 100 снайперских винтовок. В июне Филиппины заявили, что впервые в истории планируют закупить оружие в России и до конца хотят подписать соответствующие соглашения. Посол Филиппин в России Карлос Соррета отметил, что для заключения договоренностей в Россию приедет делегация из Филиппин. Позже он заявил, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между Россией и Филиппинами может быть подписано в октябре.