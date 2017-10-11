Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», который, по его словам, призван стать «открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня». Цель проекта, который будет реализовываться на постоянной основе, — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

«С сегодняшнего дня начинает работать сайт в интернете, на котором любой гражданин РФ сможет подать заявку на участие в конкурсе «Лидеры России», — сказал Кириенко в среду на презентации проекта.

Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении. Сергей Кириенко первый заместитель руководителя администрации президента РФ

«Главная задача заключается в том, чтобы государство поддерживало и продвигало людей не по тому, кто у кого родственник и какие возможности лоббирования [есть у кандидата], и не по тому количеству денег, которое есть у этих людей, а исключительно по их профессиональным и личностным качествам — трудолюбию и потенциалу», — продолжил Кириенко.

Речь идет не только об управленцах в сфере государственной службы, указал он.

Это могут быть управленцы из частного бизнеса, из госкомпаний, из социальной сферы — директор школы или главврач больницы. Сергей Кириенко первый заместитель руководителя администрации президента РФ