Участники заседания Совета глав государств СНГ приняли ряд документов

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Также участники заседания подписали документ об объявлении 2020 года — Годом 75-летия победы в Великой Отечественной войне и об объявлении 2019 года — Годом книги.

Кроме того, по итогам заседания подписаны следующие документы: решение о председательстве в СНГ, протокольное решение о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ, решение о председателе Исполнительного комитета СНГ, решение о совершенствовании деятельности Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ и ее адаптации к современным реалиям.

Также подписано решение о реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году в Армении, в 2019 году — в Белоруссии, в 2020 году — в Казахстане.

Участники заседания подписали решение о Положении о Совете министров иностранных дел СНГ и решение о Положении об экономическом совете СНГ, протокольное решение о конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.