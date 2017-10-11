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17:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области двух депутатов лишили мандатов за сокрытие доходов

В Воронежской области двух народных депутатов Троицкого поселения Новохоперского района лишились мандатов.

Источник: Новости Воронежа

Оказалось, что народные избранники скрыли свои доходы и имущество, а также имущество супруг и детей. Нарушения в декларациях выявили прокуроры.

«Акт прокурорского реагирования признали обоснованным и удовлетворили», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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