В Воронежской области двух депутатов лишили мандатов за сокрытие доходов
В Воронежской области двух народных депутатов Троицкого поселения Новохоперского района лишились мандатов.
В Воронежской области двух народных депутатов Троицкого поселения Новохоперского района лишились мандатов.
Оказалось, что народные избранники скрыли свои доходы и имущество, а также имущество супруг и детей. Нарушения в декларациях выявили прокуроры.
«Акт прокурорского реагирования признали обоснованным и удовлетворили», — рассказали в