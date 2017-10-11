Усиление досмотра на границе с Кыргызстаном объяснили в КНБ Казахстана
На границе Казахстана и Кыргызстана наблюдалось скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств.
На границе Казахстана и Кыргызстана наблюдалось скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств.
АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Плановая пограничная операция проводится на
«Пограничной службой КНБ по всему периметру государственной границы, в том числе на
Целями операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства. В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.
«При этом
Как ранее сообщила погранслужба Кыргызстана, с вечера 10 октября пропуск транспорта и людей в пунктах пропуска на
Погранслужба Кыргызстана отметила, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля. В ведомстве добавили, что с вечера 10 октября государственная пограничная служба КР перешла на усиленный вариант в период подготовки и проведения президентских выборов в Кыргызстане.