Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В сети высмеяли украинский бронетрактор «для штурма Кремля»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
СМИ: Больной онкологией Задорнов рассказал поклонникам о здоровье
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
18Ребятам о зайчатах
16:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Усиление досмотра на границе с Кыргызстаном объяснили в КНБ Казахстана

На границе Казахстана и Кыргызстана наблюдалось скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Плановая пограничная операция проводится на казахстанско-кыргызском участке границы, сообщила пресс-служба КНБ РК.

«Пограничной службой КНБ по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, проводится плановая пограничная операция», — говорится в сообщении.

Читайте также
Премьер Кыргызстана дал поручения по ситуации на границе с Казахстаном

Целями операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства. В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.

«При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих Погранслужбы КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан», — заверили в ведомстве.

Как ранее сообщила погранслужба Кыргызстана, с вечера 10 октября пропуск транспорта и людей в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны Казахстана осуществляется в усиленном варианте. В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через границу.

Погранслужба Кыргызстана отметила, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля. В ведомстве добавили, что с вечера 10 октября государственная пограничная служба КР перешла на усиленный вариант в период подготовки и проведения президентских выборов в Кыргызстане.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 МВД РК: спецмероприятия в отношении граждан Кыргызстана не проводятся
Девушка великой степи, или Почему казашкам не нужен феминизм
Владимир Путин и его зоопарк
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Можно ли определить IQ нынешнего президента США?
Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» стал жертвой афериста
Спорт
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018 По итогам групповых турниров лучшие футболисты планеты все-таки приедут на чемпионат мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь