Усиление досмотра на границе с Кыргызстаном объяснили в КНБ Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Плановая пограничная операция проводится на казахстанско-кыргызском участке границы, сообщила пресс-служба КНБ РК.

«Пограничной службой КНБ по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, проводится плановая пограничная операция», — говорится в сообщении.

Читайте также Премьер Кыргызстана дал поручения по ситуации на границе с Казахстаном

Целями операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства. В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.

«При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих Погранслужбы КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан», — заверили в ведомстве.

Как ранее сообщила погранслужба Кыргызстана, с вечера 10 октября пропуск транспорта и людей в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны Казахстана осуществляется в усиленном варианте. В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через границу.