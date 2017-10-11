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16:31 (мск), источник: Tengrinews

Задержан начальник управления прокуратуры Алматы

В Алматы в изолятор временного содержания водворен начальник управления городской прокуратуры Виктор Тихонов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Следственным департаментом Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении следователя Наурызбайского РУВД города Алматы Әнуарбек Е. и сотрудника прокуратуры Тихонова В. по статье 413 УК РК «Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РК.

Досудебное расследование проводит следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры РК.

«Досудебное расследование ведется в отношении сотрудников начато по факту незаконного освобождения (увода) от уголовной ответственности ранее неоднократно судимых Ж. и Д., одним из которых впоследствии вновь совершено тяжкое преступление (преступник арестован и водворен в СИЗО). По подозрению в причастности к совершению должностного преступления Әнуарбек Е. и Тихонов В. задержаны Генпрокуратурой и водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается», — добавили в Генеральной прокуратуре РК.

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