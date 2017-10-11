В Красноярске выбрали кандидатов в мэры

Чиновники и депутаты, входящие в нее, выставили оценки всем кандидатам и обсудили их дальнейшую судьбу в этом качестве. Всего каждый кандидат мог получить максимум 1900 баллов (программа оценивалась по 19 показателям по 10 баллов за каждый).