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16:59 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске выбрали кандидатов в мэры

Претендовать на пост главы города будут четыре человека.

Источник: Reuters

Конкурсная комиссия по выборам кандидатов на пост главы Красноярска закончила свою работу.

Чиновники и депутаты, входящие в нее, выставили оценки всем кандидатам и обсудили их дальнейшую судьбу в этом качестве. Всего каждый кандидат мог получить максимум 1900 баллов (программа оценивалась по 19 показателям по 10 баллов за каждый).

Итоговые баллы распределились следующим образом (по убыванию):

Сергей Еремин -1799.

Владислав Логинов -1739.

Эдхам Акбулатов -1729.

Владимир Егоров -1688.

Владимир Владимиров -1056.

Александр Южанников -957.

Юлия Ганусова -955.

Татьяна Панкрац -838.

Андрей Худоногов -725.

Юрий Тяжельников — 634.

Таким образом, борьбу за кресло мэра продолжат Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров.

Они-то и предстанут перед сессией горсовета, которая определит будущего главу города. Произойдет это 24 октября 2017 года.

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