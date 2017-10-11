В Красноярске выбрали кандидатов в мэры
Претендовать на пост главы города будут четыре человека.
Претендовать на пост главы города будут четыре человека.
Конкурсная комиссия по выборам кандидатов на пост главы Красноярска закончила свою работу.
Чиновники и депутаты, входящие в нее, выставили оценки всем кандидатам и обсудили их дальнейшую судьбу в этом качестве. Всего каждый кандидат мог получить максимум 1900 баллов (программа оценивалась по 19 показателям по 10 баллов за каждый).
Итоговые баллы распределились следующим образом (по убыванию):
Сергей Еремин -1799.
Владислав Логинов -1739.
Эдхам Акбулатов -1729.
Владимир Егоров -1688.
Владимир Владимиров -1056.
Александр Южанников -957.
Юлия Ганусова -955.
Татьяна Панкрац -838.
Андрей Худоногов -725.
Юрий Тяжельников — 634.
Таким образом, борьбу за кресло мэра продолжат Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров.