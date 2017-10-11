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16:46 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ продлили арест еще на 30 суток

Отстраненный от должности градоначальник еще 30 дней пробудет под домашним арестом.

Источник: Actualitati.md

Об этом сегодня заявил судья Александр Негру. Кроме этого, суд отклонил просьбы адвокатов Киртоакэ об освобождении его под судебный контроль на время до местного референдума, запланированного на 19 ноября, для проведения избирательной кампании. Не помогло уговорить судей и обещание Киртоакэ не покидать Кишинев в это время.

После заседания Киртоакэ выразил недовольство решением судей.

Отметим, что Киртоакэ фигурант дела о платных парковках, по которому проходил и его одноклассник, бывший начальник Управления транспорта Игорь Гамрецкий, уже арестованный по этому делу.

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