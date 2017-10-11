Киртоакэ продлили арест еще на 30 суток

Об этом сегодня заявил судья Александр Негру. Кроме этого, суд отклонил просьбы адвокатов Киртоакэ об освобождении его под судебный контроль на время до местного референдума, запланированного на 19 ноября, для проведения избирательной кампании. Не помогло уговорить судей и обещание Киртоакэ не покидать Кишинев в это время.