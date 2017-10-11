Порошенко отказался обсуждать компенсации за Крым‍

Источник: РИА "Новости"

Украинский лидер заявил, что трибуна ПАСЕ создана не для призывов «торговаться территориями за деньги, нефть или газ».

«Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о «завершенном деле», — добавил Порошенко.

Что предлагал Земан

Во вторник, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, Земан заявил, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт.

По его словам, Москва и Киев могли бы начать диалог по этому вопросу, в ходе которого Россия могла бы выплатить Украине компенсацию за Крым деньгами либо же в форме поставок нефти или газа.

Он также процитировал высказывание бывшего президента Германии Цоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что «вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет».

Реакция МИД Украины

С критикой высказывания чешского президента выступил также украинский МИД.

На сайте министерства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что легитимация «аннексии Крыма» путем «продажи» части территории страны недопустима для современной Европы.

«Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — заявили в МИД.

«Крым не продается»

Выразили свое несогласие с предложением чешского президента и в украинском парламенте. Так, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что высказывание о компенсации за Крым «чудовищно в своем цинизме».

«Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается», — написала Геращенко в Facebook.

Схожей позиции придерживается и постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. «Ответ ему один: Крым не продается», — написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, в свою очередь, призвал Украину не оставлять без ответа слова Земана.

«Считаю, что Украина всеми дипломатическими средствами и способами обязана отреагировать на недопустимые и чудовищные заявления господина Земана. Он сказал это не за рюмкой чая, а на важнейшей европейской площадке», — написал Гончаренко на своей в Facebook.

Не имел мандата

В самой Чехии предложение Земана также не поддержали. Премьер-министр страны Богуслав Соботка заявил, что выступление президента республики в ПАСЕ противоречит внешней политике страны.

«Президент не имел на это мандата от чешского правительства. Чехия защищает уважение к международному праву. Санкции ЕС против России увязаны с выполнением минских договоренностей, без наполнения этих соглашений их (санкции) нельзя отменить», — написал Соботка на своей странице в Twitter.

«Не предмет сделки»

Не нашло отклика предложение Земана и в России. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Крым — это не предмет сделки.

«Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего по сути присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет», — заявил он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в интервью радио Sputnik предположил, в свою очередь, что основной посыл Земана заключался в том, что Крым безвозвратно стал частью России.

«Высказываясь о Крыме, президент Чехии “мягко стелет” для жесткой посадки летающего в облаках западного сообщества. Главный посыл в том, что Крым — это Россия, и воевать из-за него с русскими никто не станет. А все остальные предложения — для официального Киева, чтобы их удар не хватил от его неожиданного заявления», — заявил он.

В самом Крыму заявили, что принадлежность полуострова к России не подлежит сомнению, и этот вопрос закрыт окончательно.

По словам главы госкомитета крымского правительства Заура Смирнова, для крымчан и россиян эта позиция является единственной приемлемой.