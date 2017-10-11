Лукашенко и Путин встретились на саммите СНГ в Сочи
Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, встретились во время саммита СНГ в Сочи.
Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, встретились во время саммита СНГ в Сочи.
В рамках встречи глав
После президенты стран СНГ приняли участие в совместном фотографировании.
11 октября в Сочи проходит не только саммит СНГ, но и заседания СГГ СНГ и Высшего евразийского экономического совета. В ходе саммитов планируется подписание около 20 документов.
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