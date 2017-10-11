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18:18 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко и Путин встретились на саммите СНГ в Сочи

Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, встретились во время саммита СНГ в Сочи.

Источник: Sputnik.by

В рамках встречи глав государств-участников СНГ Путин поприветствовал каждого из президентов. При встрече с Лукашенко, главы государств обменялись парой фраз.

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После президенты стран СНГ приняли участие в совместном фотографировании.

11 октября в Сочи проходит не только саммит СНГ, но и заседания СГГ СНГ и Высшего евразийского экономического совета. В ходе саммитов планируется подписание около 20 документов.

Ранее стало известно, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, зная любовь своего российского коллеги к собакам, подарил ему щенка алабая.

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