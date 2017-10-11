Додон рассказал, о чем шла речь на заседании глав стран-участниц СНГ
Молдавский лидер рассказал о решениях, которые были приняты в рамках Совета глав государств Содружества, а также о том, на что он обратил внимание в беседе с коллегами по СНГ.
Молдавский лидер рассказал о решениях, которые были приняты в рамках Совета глав государств Содружества, а также о том, на что он обратил внимание в беседе с коллегами по СНГ.
КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил важность существования Содружества независимых государств в интересах всех его участников.
В среду в Сочи прошел Совет глав государств (СГГ) Содружества в узком и широком форматах. Эта структура является высшим органом СНГ. В рамках СГГ обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы государств Содружества. Накануне у молдавского лидера состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
«Рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего развития сотрудничества в самых разных областях и приняли целый ряд важнейших решений», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Важность СНГ
Молдавский лидер «отметил важность существования СНГ в интересах всех его участников».
«Врозь, в полном отрыве друг от друга, нас бы давно, по отдельности, расчленили бы на геополитической дыбе. Это не только метафора, но и реальность наших дней. Многие почувствовали такого рода разрушительные процессы в своих странах», — подчеркнул Додон.
По его словам, «не только экономическая самодостаточность, но и сама государственность Молдовы зависит от стабильности и положительных процессов в странах СНГ и в ЕАЭС».
«Поэтому для нас, существование СНГ и ЕАЭС — это, без кавычек, вопрос выживания как полноценное государство», — отметил Додон.
Какие решения приняли лидеры стран СНГ
Как отметил Додон, среди принятых решений значится объявление 2020 года Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Другой важный документ нашей встречи — совместное Заявление глав государств СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. В этом документе, в частности, отмечается, что поддержка института семьи является одним из главных приоритетов правовой,
Он пояснил, что в документе подчеркивается важность выработки эффективных
«В заявлении идет речь о необходимости взаимодействия в решении проблем, связанных с насилием в семье, нарушением прав ребенка, а также по вопросам профилактики, предотвращения и расследования преступлений в отношении детей, снижения детской смертности, повышения уровня культуры воспитания», — добавил президент Молдовы.
По его словам, текст подписанного заявления будет передан в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.
«Были приняты Концепции
Молдова заинтересована в своем председательстве в СНГ
Глава республики с сожалением отметил, что Молдова упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году.
«Однако мы от этой идеи не отказываемся и будем добиваться этого почетного статуса», — так президент Молдовы выразил заинтересованность в получении председательства Молдовы в СНГ в следующие годы. «Мы должны развивать сотрудничество как на Западе, так и на Востоке», — подчеркнул Додон.
По его мнению, обширный потенциал сотрудничества Молдовы с восточными партнерами не реализован в полном объеме.
«Убежден, что Молдова должна играть более активную роль на постсоветском пространстве, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС», — заключил молдавский лидер.
СНГ — межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими соглашение о его создании. Сейчас в состав Содружества входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.