Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымчанам заплатят за отказ взять ребенка в детсад - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Порошенко сделал заявление после слов о плате Киеву за Крым
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
18:12 (мск), источник: Sputnik.md

Додон рассказал, о чем шла речь на заседании глав стран-участниц СНГ

Молдавский лидер рассказал о решениях, которые были приняты в рамках Совета глав государств Содружества, а также о том, на что он обратил внимание в беседе с коллегами по СНГ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил важность существования Содружества независимых государств в интересах всех его участников.

В среду в Сочи прошел Совет глав государств (СГГ) Содружества в узком и широком форматах. Эта структура является высшим органом СНГ. В рамках СГГ обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы государств Содружества. Накануне у молдавского лидера состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего развития сотрудничества в самых разных областях и приняли целый ряд важнейших решений», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Важность СНГ

Молдавский лидер «отметил важность существования СНГ в интересах всех его участников».

«Врозь, в полном отрыве друг от друга, нас бы давно, по отдельности, расчленили бы на геополитической дыбе. Это не только метафора, но и реальность наших дней. Многие почувствовали такого рода разрушительные процессы в своих странах», — подчеркнул Додон.

Читайте также
Додон встретился с Путиным

По его словам, «не только экономическая самодостаточность, но и сама государственность Молдовы зависит от стабильности и положительных процессов в странах СНГ и в ЕАЭС».

«Поэтому для нас, существование СНГ и ЕАЭС — это, без кавычек, вопрос выживания как полноценное государство», — отметил Додон.

Какие решения приняли лидеры стран СНГ

Как отметил Додон, среди принятых решений значится объявление 2020 года Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Другой важный документ нашей встречи — совместное Заявление глав государств СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. В этом документе, в частности, отмечается, что поддержка института семьи является одним из главных приоритетов правовой, социально-экономической и социально-демографической политики стран СНГ», — рассказал Додон.

Он пояснил, что в документе подчеркивается важность выработки эффективных организационно-правовых, экономических и информационно-просветительских мер, направленных на формирование благоприятных условий для создания семьи, охраны здоровья матери и ребенка, развития института усыновления, поддержки молодых родителей, заботы о старших поколениях.

«В заявлении идет речь о необходимости взаимодействия в решении проблем, связанных с насилием в семье, нарушением прав ребенка, а также по вопросам профилактики, предотвращения и расследования преступлений в отношении детей, снижения детской смертности, повышения уровня культуры воспитания», — добавил президент Молдовы.

По его словам, текст подписанного заявления будет передан в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

«Были приняты Концепции государств-участников СНГ в противодействии коррупции, а также в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения, и другие решения», — отметил Додон.

Молдова заинтересована в своем председательстве в СНГ

Глава республики с сожалением отметил, что Молдова упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году.

«Однако мы от этой идеи не отказываемся и будем добиваться этого почетного статуса», — так президент Молдовы выразил заинтересованность в получении председательства Молдовы в СНГ в следующие годы. «Мы должны развивать сотрудничество как на Западе, так и на Востоке», — подчеркнул Додон.

По его мнению, обширный потенциал сотрудничества Молдовы с восточными партнерами не реализован в полном объеме.

«Убежден, что Молдова должна играть более активную роль на постсоветском пространстве, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС», — заключил молдавский лидер.

СНГ — межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими соглашение о его создании. Сейчас в состав Содружества входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кошмарный рост цен в Молдове: за что граждане стали больше платить
Сбитая машиной с госномерами женщина рискует заплатить штраф
Владимир Путин и его зоопарк
Американские бомбардировщики сымитировали ракетные удары по КНДР
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Можно ли определить IQ нынешнего президента США?
У экс-сенатора Пугачева заберут виллу на Карибах в пользу России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь