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17:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пока не планировал вступить в какую-либо партию

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пока не планировал вступить в какую-либо политическую партию. Об этом он сообщил корреспонденту НИА «Нижний Новгород» 11 октября 217 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Я считаю, что, будучи представителем исполнительной власти, нужно быть открытым к диалогу с представителями любой партии», — добавил он.

Как ранее выяснило НИА «Нижний Новгород», все НРО парламентских партий готовы рассмотреть вопрос о принятии Глеба Никитина в свои ряды.

Никитину, если он будет выдвигаться на выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2018 года, необходимо будет заручиться поддержкой какой-либо политической партии. Согласно действующему закону о выборах главы региона, кандидаты на должность губернатора выдвигаются избирательными объединениями. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом лицо, являющееся членом соответствующей политической партии, либо лицо, не являющееся членом соответствующей или иной политической партии.

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