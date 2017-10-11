Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пока не планировал вступить в какую-либо партию
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пока не планировал вступить в
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пока не планировал вступить в
«Я считаю, что, будучи представителем исполнительной власти, нужно быть открытым к диалогу с представителями любой партии», — добавил он.
Как ранее выяснило НИА «Нижний Новгород», все НРО парламентских партий готовы рассмотреть вопрос о принятии Глеба Никитина в свои ряды.
Никитину, если он будет выдвигаться на выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2018 года, необходимо будет заручиться поддержкой