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18:06 (мск), источник: Sputnik.md

Филип приказал подчиненным «встать из мягких кресел и начать работать»

Главу молдавского правительства не устроил формальный ответ подчиненных о проблемах мобильной связи, и он предложил им подняться из мягких кресел.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Павел Филип остался недоволен ответом подведомственных структур по вопросу проблем с мобильной связью и отчитал их, призвав начать работать.

Как заявил в среду молдавский премьер, ранее он уже обращался в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) с требованием решить проблему.

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«Несколько раз обращался в НАРЭКИТ за разъяснением ситуации по мобильной связи. Так как в минувшие дни получил формальный ответ, снова поднимаю эту проблему», — подчеркнул Филип.

Как уточнил глава правительства, он лично сталкивается с трудностями, когда перемещается по стране.

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«Бывает, что связи нет, иногда она пропадает. Операторы, получившие лицензию от государства, должны выполнять свои условия. Еще раз обращаю внимание чиновников на то, чтобы они поднялись из своих мягких кресел и начали выполнять свою работу, чтобы граждане получали качественные услуги», — подчеркнул Филип.

В связи с этим премьер попросил Минэкономики больше «не предоставлять формальные ответы и заняться работой».

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