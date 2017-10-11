Филип приказал подчиненным «встать из мягких кресел и начать работать»
Главу молдавского правительства не устроил формальный ответ подчиненных о проблемах мобильной связи, и он предложил им подняться из мягких кресел.
Главу молдавского правительства не устроил формальный ответ подчиненных о проблемах мобильной связи, и он предложил им подняться из мягких кресел.
КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik.
Как заявил в среду молдавский премьер, ранее он уже обращался в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) с требованием решить проблему.
«Несколько раз обращался в НАРЭКИТ за разъяснением ситуации по мобильной связи. Так как в минувшие дни получил формальный ответ, снова поднимаю эту проблему», — подчеркнул Филип.
Как уточнил глава правительства, он лично сталкивается с трудностями, когда перемещается по стране.
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«Бывает, что связи нет, иногда она пропадает. Операторы, получившие лицензию от государства, должны выполнять свои условия. Еще раз обращаю внимание чиновников на то, чтобы они поднялись из своих мягких кресел и начали выполнять свою работу, чтобы граждане получали качественные услуги», — подчеркнул Филип.
В связи с этим премьер попросил Минэкономики больше «не предоставлять формальные ответы и заняться работой».