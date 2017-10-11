Глава донского управления МЧС Валерий Синьков уходит со своего поста
На рабочем совещании по ГО и ЧС в правительстве Ростовской области торжественно проводили Валерия Синькова — последние четыре года он возглавлял донское управление МЧС.
На рабочем совещании по ГО и ЧС в правительстве Ростовской области торжественно проводили Валерия Синькова — последние четыре года он возглавлял донское управление МЧС.
Губернатор Василий Голубев отметил, что уже с четверга Валерий Синьков приступает к несению службы в Центральном округе.
На память Валерию Синькову Василий Голубев вручил книгу.