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18:10 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Глава донского управления МЧС Валерий Синьков уходит со своего поста

На рабочем совещании по ГО и ЧС в правительстве Ростовской области торжественно проводили Валерия Синькова — последние четыре года он возглавлял донское управление МЧС.

Губернатор Василий Голубев отметил, что уже с четверга Валерий Синьков приступает к несению службы в Центральном округе.

На память Валерию Синькову Василий Голубев вручил книгу.

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